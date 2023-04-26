桃園暗夜2頭黃牛逛大街　警扮牧童驅離！急叩飼主帶回牧場

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警分局今（26）日凌晨接獲通報，南山路上竟有2頭大黃牛逛大街，沿途低頭啃食路旁野草，員警研判應該是附近牧場逃出黃牛。除協助驅離道路外，避免車輛誤撞黃牛，同時並通知飼主到場處理。飼主到場後熟練將2頭黃牛引導回坑子溪畔牧場，並來回巡邏看看有無其他漏網之牛，確認沒有後對員警及時協助感謝不已。

▲桃園市蘆竹警分局今天凌晨接獲通報，南山路上竟有2頭黃牛逛大街，員警到場協助驅離。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲2頭黃牛逛大街，員警以機車緩步驅離。

蘆竹警方指出，蘆竹交通分隊分隊長吳偉輔今天凌晨1時許接獲通報，在南山路、機捷路口機捷A10站前發現2頭大黃牛，研判可能是鄰近坑子溪畔牧場偷溜出來的黃牛，員警已機車緩步將在道路上漫步黃牛驅離，避免影響車輛行進，並聯絡飼主前來處置，協助將2頭黃牛引導回牧場並驅離道路。

▲員警協助驅離後，黃牛回到牧場繼續吃草。

飼主到場後確認是牧場逃離黃牛，黃牛見到主人也很乖巧聽從指揮，慢慢往坑子溪畔牧場行進，員警還與飼主閻坑子溪畔巡查週邊道路，確認並無其他漏網之牛後才離去，結束一場虛驚。

蘆竹警方呼籲，根據道路交通管理處罰條例第84條之規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣3百元以上6百元以下罰鍰，倘若發生交通事故，恐須擔負相關行政或民事責任，請民眾務必留意。