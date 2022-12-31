警辦案嗆「不放過你」　店長百萬名車遭縱火...派出所長弟幹的　　

記者沈繼昌／桃園報導

今年10月21日，桃園蘆竹分局大竹派出所警員，懷疑一名人力仲介公司員工涉嫌偷手機，於是前往公司調查，過程中雙方發生衝突，派出所郭姓所長到場後持續叫囂，還嗆聲「絕不放過你」，沒想到，12月29日晚間，人力仲介公司潘姓老闆發現愛車突然陷入火海，而且是遭人縱火，而且縱火者就是郭姓所長的弟弟，懷疑對方挾怨報復。

▲桃園市蘆竹區潘姓男子愛車停放路旁遭郭姓前員工縱火，圖為監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，蘆竹警方今（31）日指出，縱火案與之前派出所所長衍生糾紛案無關，經查縱火案疑似雙方有勞資糾紛，已依法偵辦中；至於先前所長糾紛案，警方重申，如有警察人員涉案決絕不護短。

潘姓店長今年10月21日時，與警方發生糾紛案，店家員工被便衣員警誤認是偷竊手機嫌犯，雙方發生口角，店家業者疑似先用手拍打員警臉部，員警認為被攻擊，雙方起肢體衝突，大竹派出所郭姓所長後來到場，對業者怒嗆「你可以告我」、「不是你講了就算，是我講了算」等語，整個過程都被拍下，甚至還嗆聲「絕不放過你」，而事後也證明員工根本與竊案無關。

沒想到，本月29日凌晨1時許，潘姓男子停放在路邊價值百萬元愛車突然陷入火海，潘男發現後趕緊打電話給119求助，火勢撲滅後根據現場監視器發現，縱火者竟是前公司郭姓員工，而且郭男的哥哥就是郭姓所長，潘因而懷疑縱火案與郭姓所長有關。

▲桃園市蘆竹區潘姓男子愛車停放路旁遭郭姓前員工縱火，監視畫面拍攝到郭男縱火導致寶馬轎車陷入火海。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對這件糾紛，蘆竹警分局今天表示，有關大竹派出所員警與民眾糾紛案，今年10月21日查緝一起手機竊盜案時衍生警民糾紛案，說明發生經過情形：

大竹派出所員警接獲民眾報案手機遭竊，調閱監視器後，發現1名男子涉有重嫌前往調查，訪查過程中竟遭對方出手攻擊頭部，雙方爆發肢體衝突。事後派出所郭姓所長獲悉同仁因公遭攻擊成傷，基於義憤前往理論並要求對方道歉，因過程中情緒不免激動，招致爭議。

至於所長胞弟涉嫌縱火燒車案，則於12月29日1時發生，事隔2月，與上情並無關聯，其胞弟為車主先前所聘任員工，雙方係因勞資糾紛爭議，警方接獲報案已主動調查，並將涉嫌縱火者，依公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦；警方秉持勿枉勿縱原則，對任何不法行為當依法究辦，倘若有警察人員涉案亦絕不護短。