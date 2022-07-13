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社會 社會焦點 保障人權

「有人被綁勒索」字條求援　贖金才到手警員秒出現...30萬掉滿地

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區楊姓男子12日上午接獲電話，聲稱其姪子欠債被綁架，要求支付30萬元贖人，楊男到郵局提款時向行員遞上「有人被綁勒索、報警、跟著我」求助字條，行員機警報警處理。便衣員警到場後趁楊男交付30萬元贖款時，將廖姓車手拘捕到案，並起出手機與毒咖啡包等證物，偵訊後詐欺、毒品等罪嫌將廖男移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市廖姓車手12日在蘆竹區依約取款時，被蘆竹警方當場拘捕，贓款30萬元撒落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市廖姓車手12日在蘆竹區依約取款時，被蘆竹警方當場拘捕，贓款30萬元撒落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，12日上午9時許，54歲的楊姓男子接獲詐騙集團來電，對方聲稱其姪子因為欠債無力償還貸款，遭人毆打並限制行動，要求支付30萬元現金才放人，並約定同日上午11時在蘆竹區五福六路某國中前交付贖款。

▲桃園市楊姓男子在郵局提款時向行員遞上求助紙條。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊姓男子在郵局提款時向行員遞上求助紙條。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊男接獲電話後非常慌張，立即趕到郵局臨櫃提款，同時向行員遞上「有人被綁勒索、報警、跟著我」等求助字條，行員機警通報蘆竹警分局南崁派出所，員警趕抵時告知楊男此應屬詐騙手法，楊男才恍然大悟並同意配合員警，帶著30萬元現金開車前往國中附近等候交付贖款，便衣員警則在旁埋伏守候。

▲桃園市蘆竹警方起獲廖姓車手12日取款時30萬元贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警方起獲廖姓車手12日取款時30萬元贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

上午11時許，26歲的廖姓男子徒步敲打楊男車窗取款，取款後才一轉身便衣員警一擁上將其逮捕，拘捕時現金散落一地，支援警力隨即趕到，員警除起出贖款30萬元外，還在廖男身上起出做案用手機3支、毒品咖啡包7包（含袋毛重26.79公克）等證物，廖男被帶回派出所偵訊。

▲蘆竹警方將涉嫌詐騙廖姓車手移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警方將涉嫌詐騙廖姓車手移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

廖男辯稱，聽從集團人員指示，由中部搭火車北上桃園，再轉乘坐計程車到蘆竹區向楊男取款，其餘都不清楚，警方偵訊後依詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌，將廖男移送桃園地檢署偵辦，30萬元贓款則歸還楊姓男子回存郵局，結束這場假綁架、真詐財案件。

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