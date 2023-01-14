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婦人飯後散步...心神不寧迷路15公里海邊累癱　警護送返家

▲桃園市陳姓婦人昨（13）日晚間飯後獨自出門散步，卻迷途走了15公里到蘆竹海邊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人昨（13）日晚間飯後獨自出門散步，卻迷途走了15公里到蘆竹海邊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區陳姓婦人昨（13）日晚間獨自外出散步，疑似心事重重卻一路向海邊走去，直到體力不繼癱倒路旁，蘆竹警方巡邏時發現陳婦坐在路旁，仔細詢問才知道已走了15公里之遠，疑似邊走邊想心事而迷途，員警詢問後先以巡邏車載回派出所休息，再通知家人前來認領，結束這場驚魂記。

▲蘆竹警方在濱海路尋獲陳姓婦人並送上熱食果腹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警方在濱海路尋獲陳姓婦人並送上熱食果腹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，60歲的陳姓婦人自昨天晚間晚餐後獨自外出散步，但直至深夜家人都沒看見陳婦返家，趕緊報警求助。蘆竹警分局外社派出所警員范碩宸、蘇子瀗巡邏經過蘆竹區濱海路上，發現陳婦坐在路旁疲累不已，上前詢問後，陳婦說，疑似迷途走錯路，將其載回派出所休息。

▲蘆竹警方在濱海路尋獲陳姓婦人，通知家人前來認領。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警方在濱海路尋獲陳姓婦人，通知家人前來認領。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳婦指稱，昨晚獨自出門散步，但一路上想東想西，一不留神忘記在住家附近街口轉彎，竟然從內壢一路往西走到了蘆竹區濱海路，也不知道到底走了多遠，只感覺很累就坐在路旁；員警仔細計算，從內壢到蘆竹濱海路至少有15公里，立即通知其家人到派出所領回。家人說，已找了一整晚都沒看到人心急如焚，感謝警方及時尋獲。

蘆竹警分局呼籲，家中如有年長者，請多留意長輩行蹤，建議可向各地區公所申請佩戴愛心手環，或將其姓名與聯絡方式縫繡於衣物上，以利識別聯絡，讓迷途者能在最快時間內回家。

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