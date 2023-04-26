怕缺電？台電擬改燈號標誌　藍委轟：乾脆全改成執政黨最愛的綠

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

有媒體報導，台電擬重新檢討備轉容量率制度，修改備轉容量燈號定義。對此，國民黨立委洪孟楷26日就在臉書大轟，怕缺電就改燈號，這是什麼鴕鳥心態，若真要改，乾脆全改成執政黨愛看的綠色，淺綠、中綠、深綠，但能源政策不面對，缺電狀況仍會持續發生。

洪孟楷批評，「怕缺電就改燈號，這是什麼鴕鳥心態！乾脆取消紅黃黑燈，全用深綠淺綠中綠，難道就能不缺電？」，他指出，前幾天才傳出台電買保險的概念用高價購電以避免缺電，如今又傳出怕缺電，要改備轉容量的燈號，但這不是恰巧「此地無銀三百兩」，他再大轟，沒有解決電力的問題，更改呈現方式，把頭埋進土裏難道就能有電？

洪孟楷也諷刺，如果真的要改，乾脆建議經濟部也把紅黃黑取消算了，全改成執政黨愛看的綠色，淺綠、中綠、深綠，但能源政策不面對，缺電狀況仍會持續發生。

此外，洪孟楷提到，燃煤發電比例逐年提高，林口電廠三部機組更是火力全開，每年的燃煤量逐步攀升；今年台電購買煤炭的成本更是暴增2.66倍。種種跡象顯示，當2025非核家園的再生能源佔比20%破功後，就是拿燃煤來應急，讓國人只能用肺發電。

「缺電改燈號，這已經不是治標治本的問題，而是直接放棄治療！」，洪孟楷喊話，請經濟部誠實面對國人，今年到底缺多少電？會不會再發生全台跳電！

根據現有規定，當備轉率大於10%時，燈號會顯示為綠燈，表示「供電充裕」；當備轉率在10%至6%之間時，燈號會顯示為黃燈，表示「供電吃緊」；備轉率低於6%時，燈號會顯示為橘燈，表示「供電警戒」；而備轉容量低於90萬瓩以下時，燈號將會顯示為紅燈，表示「限電警戒」；備轉容量低於50萬瓩以下時，燈號會顯示為黑燈，表示「限電準備」。