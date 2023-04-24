高雄巨蛋商圈停電9hrs！店家損失抱怨連連　陳其邁喊話台電

▲高雄巨蛋商圈昨晚停電近9小時。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄巨蛋商圈23日傍晚傳出大停電，經台電人員漏夜搶修，至今日凌晨2點21分才全數復電，不少店家都有怨言。對此，高雄市長陳其邁也向台電公司喊話，應該投注更多資源，讓配電更穩定。

台電公司表示，昨日下午5點36分，左營區博愛二路、修明街、至聖路等一帶共523戶停電，經立即派員現場搶修，於晚間8點21分先隔離故障點復電201戶，晚間9點04分再縮小停電範圍復電224戶，經漏夜搶修，還有98戶是在今日凌晨2點21分才復電。

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▲停電造成商家營業損失。（圖／讀者提供）

由於巨蛋商圈幾乎都是店家、餐廳，停電時間又碰上晚上用餐時間，許多飲料店POS機都停擺，勉強以手工記單，但有許多商家開不了燈乾脆提早歇業。

高雄市長陳其邁今日受訪時表示，每次停電，最多的原因是線路老舊，或者是鳥獸的誤擊，這個是前2大的原因，而配電電線老舊，台電應該要再加緊腳步來做改善。

陳其邁指出，這一次他也請市府行國處消保官，收集、了解相關商家損失的狀況來跟台電協商。他認為，台電也應該投注更多的資源，讓整個配電能夠更穩定。

▲523戶於凌晨2點21分全數復電。（圖／記者許宥孺翻攝）

台電指出，這次事故原因是地下電纜故障所致，因人孔降埋，須開孔搶修並進行電纜更換，因此較費時，經調度大型工程車、挖土機及主管親自現場指揮與同仁徹夜搶修，終於完成電纜重新佈放，完成送電。

台電高雄區處表示，本次停電造成用戶不便，深感歉意，除主管親自向商家一一道歉外，日後將加強線路巡檢及汰換老舊設備，避免類似停電事件再度發生。