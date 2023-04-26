提醒中共恐用ChatGPT等對台認知作戰　蔡明彥：國安局會密切關注

▲蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

人工智慧聊天機器人「Chat GPT」竄起受到關注，國安局在專案報告中，提醒中共可能利用相關AI技術，對台實施認知作戰。對此，國安局長蔡明彥今（26日）表示，國安局會就此作密切關注且做動態評估。蔡受訪也提及，防止台海戰事發生最高優先考量是嚇阻跟威懾戰事發生，各種可能戰場環境跟評估，國安局都有密切注意。

蔡明彥26日受邀至立法院外交國防委員報告「中共複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。由於國安局在該份報告中提及，「鑒於近期深偽變造（Deepfake）、Chat GPT等AI生成技術日趨成熟，加以新型態網路社群平台管道多元，將使中共得以運用相關科技與平台對台遂行認知作戰」，蔡明彥會前受訪表示，中國開發自己的Chat GPT等新軟體，未來會否應用到台灣認知作戰、假訊息操作，國安局會密切關注且做動態評估。

媒體詢問，中共是否已介入台灣選舉？蔡明彥回應，國安局持續關注中國在我國選舉當中所使用的手段，特別要注意有無透過經濟、軍事脅迫手段，對台進行外部環境施壓，或有無透過假訊息、認知作戰，操作、影響台灣民眾政治偏好，甚至選舉結果，另外針對透過可能的地下匯兌、虛擬貨幣進行操作等，國安局也有特別注意。

媒體再問，台海開戰，是否台北跟新竹最危險？蔡明彥說，防止台海戰事發生最高優先考量是嚇阻跟威懾戰事發生，各種可能戰場環境跟評估，國安局都有密切注意，國安團隊也針對不同場景有做相關兵棋推演，但涉及機敏性不便說明。