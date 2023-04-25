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富士康新事業總部鄭州揭牌　「3＋3」戰略產業打破「出走河南」謠言

▲富士康新事業總部在鄭州揭牌。（圖／翻攝河南日報）

▲富士康新事業總部在鄭州揭牌。（圖／翻攝河南日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

富士康新事業總部今（25）日在河南鄭州揭牌，包括河南省委書記樓陽生、河南省長王偉、富士康科技集團董事長劉揚偉皆出席揭牌儀式。劉揚偉在儀式現場致詞時表示，富士康在中國的戰略產業發展將邁向新的征程，集團將繼續與地方政府、行業夥伴，以及廣大員工攜手並進，向著下一個十年再鑄輝煌，全力以赴面向戰略產業，在河南省再造一個「新的富士康」。

▲富士康新事業總部在鄭州揭牌。（圖／翻攝河南日報）

《河南廣電》報導，富士康在培育新動能再造新優勢搶跑新賽道等方面與鄭州達成系列重要共識，富士康科技集團大陸「3+3」戰略產業總部的揭牌，標誌著雙方正式開啓新一輪戰略合作的篇章。

此前，陸媒《第一財經》曾實探富士康鄭州科技園，在員工配套生活區「豫康新城」發現，街道冷冷清清、商業街空蕩蕩，部分餐廳關門大吉。河南鄭州是iPhone的生產重鎮，據此，一時間傳出富士康「將離開河南」的謠言。

▲鄭州富士康科技園內的「燈塔工廠」。（圖／CFP）

▲鄭州富士康科技園內的「燈塔工廠」。（圖／CFP）

不過，隨著富士康新事業總部正式在鄭州揭牌，謠言不攻自破。據了解，富士康科技集團的「3+3」戰略包括，「電動車、數位健康、機器人」3大產業及「人工智慧（AI）、半導體、新世代通訊技術」3項新技術領域。

富士康目前在鄭州擁有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區及中牟縣廠區。富士康鄭州航空港廠區和經開區廠區主要製造蘋果iPhone等智慧手機產品和零組件，高配版iPhone 14機型也在航空港廠區生產，是全球生產蘋果手機的重鎮。

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