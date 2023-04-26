　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／中信國寶案二審宣判　辜仲諒再獲無罪、朱國榮判16年

▲▼教育部體育署 中華職棒 中華棒協 合作協議書簽署記者會 中華棒協辜仲諒理事長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲棒協理事長辜仲諒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

中華棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒，與弊案纏身的國寶集團總裁朱國榮，被控涉嫌「中信國寶」相關弊案。辜仲諒一審獲判無罪、朱國榮則遭重判12年4月。案經上訴，高等法院26日二審宣判，仍判決辜仲諒無罪，另外朱國榮加重判16年。

本案由最高檢察署特別偵查組（已裁撤）2016年10月起訴，當時共分三大區塊。其一是檢方指控，中信金前董事長辜濓松（已故，不起訴）、前副董辜仲諒父子，自2004年起到2007年止，以各種名目將中信金資產層層轉匯到辜家父子投資的境外公司，侵吞中信資產約3億美元。其二為中信壽併購台壽保時，辜仲諒指示屬下，利益輸送國寶集團朱國榮，使朱國榮獲利近10億元。第三部分為朱國榮與好友兼秘書林桂馨，趁著中信壽併購台壽保時，炒作龍邦股票，並內線交易買賣台壽保股票，獲利2.41億元。

檢方起訴後，案件由台北地方法院一審審理，歷經近3年審理後，台北地院一審判決辜仲諒無罪，另外包含被起訴的中信金相關人員，辜家總管吳豐富、中信老臣張友琛、中信金前財務長張明田、股東張素珠、中信銀證券投顧董事李聲凱等人，也都獲判無罪。至於炒股的朱國榮、林桂馨則被認定有罪，其中朱國榮遭重判12年4月、沒收犯罪所得1億5707萬餘元，林桂馨判刑3年8月。案件上訴二審。

高等法院二審審理時，辜仲諒仍做無罪答辯，強調自己並未參與相關業務，請求高院駁回檢方上訴。至於另一位受矚目的被告朱國榮，則陸續爆發相關弊案，包含另案炒作龍邦股票，一審遭重判15年、二審日前改判8年；另外朱國榮最近也被報導捲入泰山經營權爭奪戰，泰山集團公司派甚至還登報說朱國榮是「股市大圈仔」、金融版省港旗兵，更質疑他綁架泰山公司。

朱國榮相關案件仍持續發酵中，而他在本案中也被高院法官盯上。高院認為他利用實際掌握的6家公司帳戶炒股，因此日前裁定6家公司需參與沒收程序，有可能6家公司的資產會被沒收，這6家公司分別為「安多利投資」、「福座開發」、「沂豐投資」、「松崗數位文創」、「金富投資」及「永駿投資」。

▼國寶集團總裁朱國榮。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 松崗炒股案被告國寶集團總裁朱國榮和女性友人林桂馨 。（圖／記者劉昌松攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／淡水失業男舉槍轟頭亡！　母哭斷腸
快訊／台南「兩個女人的戰爭」結果！　賴惠員出線
蘇丹實驗室被佔！　WHO：存放「2病原體」恐爆生化危機
獨／黃國倫私密演唱會！　「全場頂流咖」驚呆網
快訊／王子回應戀情！　標記席惟倫喊話：妳倒是說說
快訊／八旗文化總編輯在陸被捕！　國台辦：涉「危害國家安全」
快訊／聯華惡火奪7命　初步火調結果曝
快訊／Red Velvet JOY突宣布「中斷活動」！　就醫
車資多15元！　三重運將被狂毆昏迷
快訊／楊智淵遭陸方起訴　國台辦：敲響「嚴懲台獨」警鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假扮按摩師性侵女大生！憲兵下士辯「她有呻吟」　判4年再賠20萬

搞爛月租5萬房「馬桶全廢土」　拆完仍臭1個月！房客下場曝

快訊／淡水失業男舉槍轟頭亡！母返家驚見哭斷腸

陳建仁訪保一反詐165駐地加油打氣　宣示政府打詐決心

聯華惡火！火燒1個小時才通知：你女兒沒出來　家屬見她被抬出崩潰

聯華大火7死！廠長：全力處理撫卹金　火調後再對外說明

北市大掃黑！酒店妹排隊臨檢　分局長警告業者：你找兄弟我就找你

聯華無情火！么兒上班1年半遇惡火奪命　父忍悲痛盼公司給交代

中信國寶案　辜仲諒再獲無罪近確定！朱國榮2罪變5罪刑期加重

快訊／聯華惡火初步火調結果曝　疑2樓油炸機起火釀禍

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

假扮按摩師性侵女大生！憲兵下士辯「她有呻吟」　判4年再賠20萬

搞爛月租5萬房「馬桶全廢土」　拆完仍臭1個月！房客下場曝

快訊／淡水失業男舉槍轟頭亡！母返家驚見哭斷腸

陳建仁訪保一反詐165駐地加油打氣　宣示政府打詐決心

聯華惡火！火燒1個小時才通知：你女兒沒出來　家屬見她被抬出崩潰

聯華大火7死！廠長：全力處理撫卹金　火調後再對外說明

北市大掃黑！酒店妹排隊臨檢　分局長警告業者：你找兄弟我就找你

聯華無情火！么兒上班1年半遇惡火奪命　父忍悲痛盼公司給交代

中信國寶案　辜仲諒再獲無罪近確定！朱國榮2罪變5罪刑期加重

快訊／聯華惡火初步火調結果曝　疑2樓油炸機起火釀禍

陸對台發起「貿易壁壘調查」　陸委會：與ECFA無直接關係　

薛瑞元率團赴WHA「交朋友」　朱鳳蓮：台灣參會核心是堅持一個中國

假扮按摩師性侵女大生！憲兵下士辯「她有呻吟」　判4年再賠20萬

馬英九希臘演講頭銜被改「前領袖」　陳建仁：大部分人都會取消

運動彩券經銷商遴選26日開始報名 選出超過4千名正備取

石齊平／兩岸只剩對抗沒有對話　辜汪會談成絕響

東森購物祭出母親節多項優惠　AI繪畫「我的超人媽咪」參加票選送孝親禮

搞爛月租5萬房「馬桶全廢土」　拆完仍臭1個月！房客下場曝

向美採購飛彈「只來發射架沒有彈」　國防部：受3因素影響未交運

第3屆運彩經銷商遴選開跑！　資格、條件一次看

我還沒上車啊！短裙妹紅燈下車「搖臀熱舞」　駕駛油門一踩害慘摔

社會熱門新聞

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

父親開管委會暫離　民眾目擊3歲女童掛窗邊墜落亡

大飛宿醉開車最終下場出爐　他道歉喊：絕不再犯

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

不僅嫖8酒店妹！　台南淫官還涉光電索賄案

國民黨女強人「數千萬老本」被掏空！　

民宅囚禁4豬仔逼性交　7惡匪起訴

3歲女兒爬對外窗「7樓墜落亡」　單親父超自責

不爽「阿嬤怕妳冷」！媳逼孩34度「穿羽絨衣」

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

即／高雄女豪宅墜樓亡　就在好市多賣場旁

更多熱門

相關新聞

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻盼藉此退休

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻盼藉此退休

新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，日前帶兒子到土城區麥當勞遊戲區，結果兒子不慎跌斷手。2人檢視麥當勞安檢紀錄，竟趁機索討7060萬元的賠償，遭檢方以貪污罪嫌起訴。高等法院25日再度開庭，麥當勞律師曝光2人對話紀錄，蔡男私下稱：「最終目標是讓櫻惠退休。」

郭靜文／往生親人的錢不能亂領

郭靜文／往生親人的錢不能亂領

遭指「豬女郎」！「乳溝女神」求償勝訴確定

遭指「豬女郎」！「乳溝女神」求償勝訴確定

張榮發遺囑官司二審　四理由認為真

張榮發遺囑官司二審　四理由認為真

掏空大同案　林蔚山判刑8年定讞求再審遭駁

掏空大同案　林蔚山判刑8年定讞求再審遭駁

關鍵字：

法律人權中信中國信託辜仲諒朱國榮國寶掏空二審成棒棒協

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

林采緹離婚3年有「新戀情」！

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面