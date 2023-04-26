快訊／中信國寶案二審宣判　辜仲諒再獲無罪、朱國榮判16年

▲棒協理事長辜仲諒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

中華棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒，與弊案纏身的國寶集團總裁朱國榮，被控涉嫌「中信國寶」相關弊案。辜仲諒一審獲判無罪、朱國榮則遭重判12年4月。案經上訴，高等法院26日二審宣判，仍判決辜仲諒無罪，另外朱國榮加重判16年。

本案由最高檢察署特別偵查組（已裁撤）2016年10月起訴，當時共分三大區塊。其一是檢方指控，中信金前董事長辜濓松（已故，不起訴）、前副董辜仲諒父子，自2004年起到2007年止，以各種名目將中信金資產層層轉匯到辜家父子投資的境外公司，侵吞中信資產約3億美元。其二為中信壽併購台壽保時，辜仲諒指示屬下，利益輸送國寶集團朱國榮，使朱國榮獲利近10億元。第三部分為朱國榮與好友兼秘書林桂馨，趁著中信壽併購台壽保時，炒作龍邦股票，並內線交易買賣台壽保股票，獲利2.41億元。

檢方起訴後，案件由台北地方法院一審審理，歷經近3年審理後，台北地院一審判決辜仲諒無罪，另外包含被起訴的中信金相關人員，辜家總管吳豐富、中信老臣張友琛、中信金前財務長張明田、股東張素珠、中信銀證券投顧董事李聲凱等人，也都獲判無罪。至於炒股的朱國榮、林桂馨則被認定有罪，其中朱國榮遭重判12年4月、沒收犯罪所得1億5707萬餘元，林桂馨判刑3年8月。案件上訴二審。

高等法院二審審理時，辜仲諒仍做無罪答辯，強調自己並未參與相關業務，請求高院駁回檢方上訴。至於另一位受矚目的被告朱國榮，則陸續爆發相關弊案，包含另案炒作龍邦股票，一審遭重判15年、二審日前改判8年；另外朱國榮最近也被報導捲入泰山經營權爭奪戰，泰山集團公司派甚至還登報說朱國榮是「股市大圈仔」、金融版省港旗兵，更質疑他綁架泰山公司。

朱國榮相關案件仍持續發酵中，而他在本案中也被高院法官盯上。高院認為他利用實際掌握的6家公司帳戶炒股，因此日前裁定6家公司需參與沒收程序，有可能6家公司的資產會被沒收，這6家公司分別為「安多利投資」、「福座開發」、「沂豐投資」、「松崗數位文創」、「金富投資」及「永駿投資」。

▼國寶集團總裁朱國榮。（圖／記者劉昌松攝）