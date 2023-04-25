金援私人公司掏空大同　前董座林蔚山判刑8年定讞求再審遭駁

▲前大同公司董事長林蔚山。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

大同集團前董事長林蔚山，遭檢方指控，挪用公款金援私人投資的通達公司，造成大同集團虧損15億6千餘萬元。林蔚山最後遭判刑8年定讞、併科罰金3億元，已經於4年前發監執行。但他認為自己遭到陷害，聲請再審，高等法院不採信而駁回；他提出抗告，最高法院25日駁回確定。

林蔚山在1999年間以個人的資金投資通達公司，但通達公司虧損不斷，林蔚山在2006年間指示大同集團的高層人員對通達公司融資，接著再合併通達公司，造成大同集團嚴重虧損。檢調單位偵辦後，認為林蔚山的行為對大同公司造成17億餘元的呆帳，故依《證券交易法》「特別背信罪」對林蔚山、通達電子公司董事長周雲楠等人提起公訴，檢方對林蔚山求處有期徒刑20年。

法院審理後，一審將林蔚山判處有期徒刑4年6個月，二審改將林蔚山處有期徒刑8年，併科罰金3億元；其中林蔚山犯下刑法「普通背信罪」以及違反《公司法》的部分，分別判刑3月與5月確定。至於違反《證券交易法》的部分，最高法院撤銷發回更審。更審法院2017年間，改將林蔚山處有期徒刑8年，併科罰金3億元。另外更審法院還裁定將通達公司納入審判，一併判決沒收不法所得15億6千餘萬元。案經最高法院於2019年5月間，駁回上訴，全案定讞。林蔚山也因此發監執行。

不過入獄服刑多年後，林蔚山聲請再審。他否認掏空大同，辯稱是因為遭周雲楠陷害，自己做了3年的冤獄，請求法院准許再審並停止刑罰執行。但高等法院不採信而駁回，林蔚山再向最高法院抗告，最高法院25日也駁回再審聲請，全案確定。