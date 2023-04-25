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不滿遭影射為「豬女郎」！「乳溝女神」向週刊求償勝訴確定

▲「無名小站女神」張香香。（圖／翻攝自IG／m40925）

▲「無名小站女神」張香香，獲償10萬元確定。（圖／翻攝自IG／m40925）

記者吳銘峯／台北報導

前藝人「小豬」羅志祥2020年間與當時的女友周揚青發生情變，《鏡週刊》之後做出報導，說號稱「乳溝女神」的網紅藝人張香香，也是小豬的對象之一。張香香不滿報導不實，起訴求償100萬元並公開道歉，一審判決《鏡週刊》須賠償10萬元。案經上訴，高等法院25日二審駁回上訴，《鏡週刊》須賠償10萬元確定。

張香香因外型亮眼、身材火辣，2012年被當時的網路部落格「無名小站」票選為年度十大正妹，張香香後來轉型為網紅藝人，經營個人社群並偶爾接綜藝節目通告，因白皙美胸而被粉絲封為「乳溝女神」，臉書粉專追蹤者將近30萬人。

至於本案乃因2020年4月29日發行的第187期《鏡週刊》雜誌，報導羅志祥與周揚青的9年感情生變事件。內容提到羅志祥到處約砲、熱衷「多人運動」，之後更提及「...小豬到處約砲、熱衷『多人運動』外，就連旗下的藝人...也是他床上的長期情趣對象」，接續稱「就連...網拍女模張○香...都在歷來『豬女郎』的行列之中，後宮陣容頗為可觀...外型條件怎麼看都算小豬的菜」。

報導出爐後，張香香認為這會讓讀者聯想她與「小豬」間有不正當性關係、私生活關係複雜，已經侵害她的名譽權。因此針對鏡週刊與撰稿的宋姓記者，須連帶賠償100萬元，並刊登道歉聲明。一審判決週刊與記者敗訴，須連帶賠償10萬元。雙方上訴第二審。

二審高等法院於25日宣判，雖然週刊與記者均提出證據反駁，但高院認為證據不足，仍認定週刊與記者未善盡查證義務，確實具有過失而侵害張香香名譽，必須賠償。經過重新計算後，還是認定須賠償10萬元，因此二審駁回雙方上訴，全案卻此確定。

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