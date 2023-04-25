張榮發遺囑官司二審　高院四大理由認定遺囑為真

▲台灣高等法院民事庭發言人陳婷玉，說明判決理由。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，留下一張「四子單獨繼承」的遺囑，引爆家族爭產內鬥。大房三哥張國政提出確認遺囑無效之訴，一二審均敗訴。其中二審高等法院審理後，根據4大理由，認為張榮發遺囑確實為真，因此駁回上訴。

張榮發過世前的2014年12月間，指示老臣劉孟芬代筆撰寫遺囑，現場除了有3位證人以外，最後還由張榮發簽名密封，並經由公證人蓋上鋼印，完成公證手續。但張榮發過世前長久臥床，因此張國政就主張父親早已失去意思表示能力，不可能清楚表達遺囑內容；另外也不可能親筆「簽名」。而張國政也主張，代筆撰寫、證人的部分都有瑕疵，公證人也未當場蓋上鋼印，是帶回事務所才蓋章，這些都不符合程序，並非有效的密封遺囑。

不過高院調查後，首先，查出張榮發在2014年發布密封遺囑前，曾經一度贈與上億元存款給予妻子；另外也移轉3家公司股票、當時市值超過1億元，給予四子張國煒，因此高院認為張榮發當時還具有處理鉅額財產的能力，所以之後做出的遺囑，也具有意思表示能力。

其次，高院將張榮發密封遺囑上的簽名送交法務部調查局鑑定筆跡，認為這與2012到2014年間，張榮發於相關董監事會議、台大住院紀錄等簽名，結構、書寫習慣相符，確實為張榮發親筆簽名。

第三，代筆撰寫遺囑的老臣劉孟芬、在場三名證人等資格，以及簽名等等程序，高院也都認為均符合民法相關規定。第四，公證人當時僅帶小印章到張榮發住家辦理密封遺囑，之後才將遺囑帶回公證人事務所進行蓋印，高院根據最高法院的見解，認為這也符合製作密封遺囑程序。最後高院綜合以上理由，駁回張國政的請求。