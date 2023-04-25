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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

郭靜文／不能領往生親人的錢辦後事嗎

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲人死後，其財產就成為遺產，由全體繼承人共有，不能未經全體繼承人同意便直接用其提款卡領錢，即便是處理後事也不行。（圖／記者劉維榛攝）

實務上常見因遺產所衍生的糾紛，就是在家人過世後，還以其本人名義處置其財產的行為。通常能這樣做的，往往就是與死者最親近的人，或者在其生前處理其醫療需求、生活開支的照顧者，在生前就已經取得本人授權保管其存摺、印鑑、提款卡、不動產所有權狀等重要文件，並且代為處理跑銀行等經濟事務。等到人過世了，認為不過是延續往生者生前的託付，繼續依照先前的授權處理其後事或遺產，卻不知道這樣的認知會讓自己誤觸法網。

依照《民法》第6條、第1147條規定：「人之權利能力，始於出生，終於死亡」、「繼承，因被繼承人死亡而開始」，也就是說，縱使得到本人的授權處理其法律上的事務，在本人死亡之後，授權的效力也就同時終止。而在人死亡後，依法其所有的財產自那時起就成為遺產，由全體繼承人共同共有，未經全體繼承人之同意或授權，不得就遺產為任何處分行為，不論是否為了處理後事、償還債務等理由。

另外，民眾常為了便宜行事，不想在辦理除戶後，由全體繼承人填具申請書，或同意委任代理人的授權書，並檢具相關證件如除戶戶籍謄本等，依據繼承之程序，去銀行辦理提領、轉帳等手續，就直接拿本人的提款卡提領，或者以本人名義，蓋用本人的印鑑在取款條上，提領其存款。事後，只要有繼承人主張是本人死亡後所為未經授權的處分行為，就會吃上偽造文書、詐欺等官司，在法庭上演骨肉相殘的情節，往生者地下有知也不得安寧，不可不慎！（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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●郭靜文，台灣高等檢察署台中分署檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。

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關鍵字：

法律司改人權郭靜文台灣司法人權進步協會遺產繼承偽造文書詐欺

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