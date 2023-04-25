北港警結合同濟會公益活動　多元宣導預防犯罪觀念

▲港警分局結合捐血活動，辦理「識詐」、「反毒」、「交通安全」及「婦幼安全」等預防犯罪宣導活動，深植民眾守法及交通安全觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港國際同濟會為響應公益，鼓勵民眾捐血救人，在北港鎮北辰國小前舉辦「草地市集捐血活動」，號召鄉親共同參與捐血活動，北港警分局預防犯罪宣導團也於現場設置攤位辦理「識詐」、「反毒」、「交通安全」及「婦幼安全」等預防犯罪宣導活動，透過多元管道持續向民眾宣導，深植民眾守法及交通安全觀念。

北港警分局指出，為讓民眾充分感受到警察無所不在，拉近警民間的距離，警分局派員於現場實施反詐騙宣導，提醒民眾有關未知來電、假檢警、投資、假冒親人、購物等詐騙手法層出不窮，呼籲民眾「一聽、二掛、三查證」，接到疑似詐騙電話要冷靜掛斷電話，並立即撥打165反詐騙專線詢問或撥打110查證。

北港警分局表示，因本月21日轄區發生一起大貨車不慎擦撞同向騎機車之車禍，導致機車騎士傷重不治。分局長陳宏平立即率各級幹部至現場會勘，探討發生事故成因，研商設置補強措施降低交通事故風險，並立即指示各分駐、派出所加強交通安全宣導。警方公益活動結合交通安全及預防犯罪宣導，讓民眾在付出愛心同時，也可獲得正確安全的觀念，十分有意義。

▲港警分局結合捐血活動，辦理「識詐」、「反毒」、「交通安全」及「婦幼安全」等預防犯罪宣導活動，深植民眾守法及交通安全觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）