探索「嶄心」展華麗　環球科大數位媒體與產品設計系畢業成果展

▲環科大「嶄心」的畢業成果展特地邀請到義峰高中多媒體動畫科同學聯展，象徵著新穎的設計及理念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學數位媒體與產品設計系112級畢業成果展「嶄心」(subversion)，於今（25）日上午隆重舉辦開幕典禮。今年共有日間部32位畢業生的作品參展，以嶄心為主題，創作內容為電子書、遊戲設計及創意商品等。接續將於5月19日至22日，在「台北南港展覽館二館」參與新一代設計展。

▲環科大「嶄心」的畢業成果展特地邀請到義峰高中多媒體動畫科同學聯展，象徵著新穎的設計及理念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

環球科技大學說明，名為「嶄心」的畢業成果展特地邀請到義峰高中多媒體動畫科同學聯展，象徵著新穎的設計及理念，同時也充分展現創作者在環球科大數媒系四年所學的成果。這些作品是由創作者用無數不同經驗逐漸拼湊而成，並希望在展覽中「嶄」現出創意及創新的「心」，來構築出一個最難忘的作品及回憶。

參展的學生表示，展出的作品，都是以參展同學所喜愛的題材與主視覺主題概念，去發揮創意再做結合及延伸，設計領域區分多種不同種類、樣貌，盼望帶給觀眾不一樣的視覺及體會。

數位媒體與產品設計系主任孫傳仁指出，為呈現全系畢業生努力的成果，將安排於4月28日舉辦「第一屆星創獎」頒獎典禮，嚴謹評選出優秀設計作品，精心營造成為往後全系的創作舞台。本次畢業展除了以數媒系畢籌組所創作「嶄心」為主帶領呈現外，同時系上也致力培育各項創作人才，由畢業生製作出一系列作品，如「沉睡之地」、「校園的第八怪談」、「默然」及「巧木逢春」等，也都是令人眼前為之一亮的創作結晶，歡迎各界人士蒞臨現場與青年創作者交流。