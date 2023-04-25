睽違三年！虎尾科技大學藝文季恢復辦理　熱鬧登場

▲國立虎尾科技大學藝文季邀請嘉賓熱情開唱，虎科大學生即興上台共同演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學藝文季自2019年起以「藝文樂興」為主題，舉辦學生課堂外自主學習藝術、文化與音樂的系列成果展演，2020年起因疫情影響，活動多數延期或取消，今年恢復實體規模，激盪學生創新能量。即日起至5/30止共計13場活動，含括各類型社團成果發表、音樂祭、攝影展、講座等，於藝文廣場熱鬧登場。

「樂、興」同時意涵歡樂與高興，期許全校教職員生皆能從中獲得性情陶冶及愉悅，今日活動熱舞社開場，唱跳歌手曾蘊帆擔任開場佳賓，並邀請現場學生共同演唱，更有熱舞社學生聽見音樂應和歡樂氣氛，即興上台演出，展現年輕活力。

▲國立虎尾科技大學藝文季手作體驗活動於校園實踐日常生活的美感教育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

現場有手作DIY活動，包含「春日玫好小時光」、「植感鋁架」、「空氣水母」、「美式復古多肉罐」等，實踐日常生活的美感教育；現場並設有「母親節卡片傳恩情」，鼓勵學生在母親節前夕，傳遞溫暖思念。

虎聲管樂社展現成果發表，BALANCE音響控制社「控八控控3.0-音控社成果發表」、熱舞社「熱舞社成果發表」、廣陵國樂社「年度音樂會」、炎藝火舞社「戲舞火藝 成果發表」與情懷吉他社「情懷觀摩晚會」與「緣點．不插電畢業走唱」二場表演，校園內藝文季表演接力登場，為師生帶來豐富的聽覺和視覺體驗。

▲國立虎尾科技大學藝文季活動現場設有「母親節卡片傳恩情」，鼓勵學生在母親節前夕，傳遞溫暖思念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）