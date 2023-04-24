「台南好聲音 公益音樂匯」力挺明日之星精彩演出

▲巴巴事業舉辦「台南好聲音 公益音樂匯」活動，回饋學校社團，支持台南的明日之星。

圖、文／巴巴事業提供

由「巴巴事業-江城建設」與「新聯陽實業機構」主辦，邀請文元國小弦樂隊、管樂隊、大港國小太鼓樂團、國標舞團，於4月22日於海安路三段、文成一路路口的「欣府城」接待中心，師生共同精采演出，人潮與兩所學校的應援人氣爆棚，主辦單位表示現場每來一位觀眾即捐贈50元，以1000人為上限，回饋學校社團，支持台南的明日之星，在夢想的舞台上持續發光發熱，展現建築界對紮根基層教育，不遺餘力的熱情與創意！

▲活動更邀請台南市消防局在現場提供「地震體驗屋」體驗，向民眾宣道地震防災的相關觀念。

上市營建品牌巴巴事業持續耕耘台南，對於地方公益向來大力支持，音樂表演會上更邀請台南市消防局專業人員，在現場搭配「地震體驗屋」向前來參訪的社會大眾宣道地震防災的相關觀念，喚醒一般民眾對居住安全的憂患意識，近期位於北區鄭子寮即將公開的個案「欣府城．進士樓」，以「台南第一 雙制震宅」為定位，訴求守護生命財產的安全才是建築的最高價值。

▲「欣府城．進士樓」採用日本住友制震壁，加上Alfa Safe住中住耐震系統，為市面上少有的雙制震安全宅。

「欣府城．進士樓」採用日本住友橡膠GRAST制震壁，加Alfa Safe柱中柱耐震系統，建構「雙制震宅」成為安全典範，乃是有感於近期除了國際間發生的土耳期大地震、2016年台南也發生過「0206永康大地震」，1999年台灣的921大地震更是國人永遠的傷痛，「雙制宅」的特色除了地牛翻身不驚慌，風大如颱風天，也能有感減少風壓，住得安全又舒適。據現場表示，近期除了鄰近北區周圍的購屋者詢問外，更有不少南科的科技新貴頻頻回訪，顯示這一類的產品在台南有其稀有性。

「欣府城．進士樓」結合日本國寶級古蹟京都東本願寺耐震指定用材「住友橡膠GRAST制震壁」與「國家地震工程研究中心」證實，抗震韌性可提升近100%的「Alfa Safe柱中柱」，加上先天在鄭仔寮和緯路的蛋黃區地段優勢，住在這裡可謂面子裡子兼顧，勢必成為北區新地標。

基本資料

建案名稱：欣府城．進士樓

建築規劃：2房2衛．3房3衛 23-44坪

貴賓專線：（06)281 3666

接待中心：海安路三段・文成一路路口

官方網站：https://www.newland.tw/HeartofTainan/