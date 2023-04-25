台鐵7工地設「電子輔助瞭望員」 列車接近就警報！明年擴大實施

▲台鐵7處工地設置電子輔助瞭望員。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

2021年4月2日台鐵一列太魯閣號撞上落軌工程車，奪走49條人命，台鐵近年推動工地安全改革，其中包括引進「電子輔助瞭望員」，在工地前方800公尺設置偵測感應及警示設備，增加22秒反應時間，搭配人工瞭望把關安全，目前已有7處試辦，預計明年上半年可望擴大其他工地使用。

太魯閣號事故後，台鐵推動工地安全管理改革，目前台鐵臨軌工程有110多件，在鐵路運輸不中斷前提下，台鐵需邊營運邊施工，風險不低，為確保工地機具材料不侵入列車淨空及工地人員安全，台鐵局臨軌工程現行已有指派瞭望員制度外，更引進電子輔助瞭望員機制，搭配人工瞭望雙重把關。

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目前台鐵已在7處工地設置「電子輔助瞭望員」，包括鶯歌站增設電扶梯工程、宜蘭福隆石城邊坡工程，和仁站月台提高工程、台東工務段圍籬工程、台中工務段雲天宮圍牆重建工程、嘉義工務段圍牆圍籬新設工程、高雄工務段保安到內獅圍牆圍籬工程等。根據估算，該設備一處投入經費約30萬到40萬元。

▲台鐵工務處副處長吳文益說明電子輔助瞭望員機制。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵局副處長吳文益表示，目前擇定7處臨軌工程設置「電子輔助瞭望員」，並陸續於111年底完成測試和設置，該7處工程今年底前將陸續完工，明年會依據相關工程試辦成果檢討，並擬訂相關SOP和機制，預計明年上半年可望擴大其他工地實施，但需考量每個臨軌工程必要性，並非每一個都會設。

吳文益指出，瞭望員主要工作為監視列車之往來並警示工地人員，增設「電子輔助瞭望員」制度可降低工地人員、機具因專注工作疏忽注意周遭風險之情形，並達盪雙重輔助、提醒效果，電子輔助瞭望員設備會在工地兩端800公尺處設置偵測感應設備，有列車接近時，透過蜂鳴提醒、人工瞭望員攜帶震動等警示警報等，提醒人員暫停手上工作。

吳文益表示，根據列車最高速度130公里推算，透過「電子輔助瞭望員」制度將有22秒反應時間足夠讓工地因應，搭配人工瞭望，達到雙重保護效益，提升工地和人員安全。

▼台鐵7處工地設置電子輔助瞭望員。（圖／台鐵）