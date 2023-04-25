柴聯自強號明退役！台鐵推「騰雲座艙限定便當」　1日快閃特賣

▲配合柴聯自強號退役，台鐵推出「騰雲座艙限定台鐵便當」。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵DR2800、2900、3000型三款柴聯自強號將走入歷史，明天(26日)將開出末班紀念列車，交棒EMU3000型新自強號，配合明天退役活動，台鐵推出1日快閃特賣「騰雲座艙限定台鐵便當」，售價120元，僅自樹林站、花蓮站及紀念列車上開賣。

因應花東線拓寬工程及南迴鐵路通車，台鐵自1982年起陸續向日本購入柴聯自強號投入運輸行列，為東幹線第一款冷氣自強號，台鐵明天(4月26日起)將大改點，該三款柴聯自強號也將退役，改由EMU3000型新自強號接棒。

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為感謝柴聯自強號陪伴國人旅行40多年，台鐵明天(4月26日)將開行最後2列末班紀念列車，並於東幹線始發車站樹林站辦理榮退紀念活動，並邀民眾搭乘最後巡禮列車。

▲▼配合柴聯自強號退役，台鐵推出「騰雲座艙限定台鐵便當」。（圖／台鐵）

台鐵局也宣布，配合4月26日的「DR2800/2900/3000型柴聯自強號末班車榮退紀念活動」，推出1日快閃限時限量「騰雲座艙限定台鐵便當」，本次特賣便當以經典排骨為招牌主菜，搭配各餐廳廚房當地嚴選新鮮食創新菜色。

此次特賣活動由七堵、臺北及花蓮鐵路餐廳各自精心研製，分別於樹林站台鐵便當店、6666次、6688次紀念列車及花蓮夢工場限量販售，每份120元。