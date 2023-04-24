快訊／恐嚇信又來！台鐵獲報「列車有3炸彈」　要求釋放黑道成員

▲台鐵今接連接獲2起恐嚇炸彈留言。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者游瓊華、黃宥寧、莊智勝／台北報導

交通部台鐵局今(24日)上午11時46分許才剛接獲恐嚇留言，對方聲稱在基隆車站安裝8顆炸彈，將直播引爆；不料稍早下午2時15分台鐵客服中心又再接獲通報，有一位民眾在文字客服留言，聲稱已在高雄往台北列車上放置3顆遙控炸彈，要求基隆地檢署2小時內釋放弘仁會成員，並歸還毒品，否則將立即引爆炸彈。對此警方不敢大意，正全面戒備清查中。

▼警方清查基隆車站，並未發現可疑爆裂物。（圖／記者郭世賢翻攝）