太扯！三寶婦機車衝平交道「攔停太魯閣號」　最重罰9萬+吊照

記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

網路上出現一段誇張影片！一名婦人騎著機車欲穿越平交道，卻是連人帶車闖進柵欄內，以超近距離停在一列太魯閣列車身旁，超危險情況讓司機員氣到打開窗戶飆罵，網友也怒斥「平交道擋不住三寶的無極限」，台鐵也依據監視影像對這名婦人開罰，最重可處9萬元罰鍰、吊扣駕照1年。

從影片中可見，一名婦人騎機車經過平交道，不料時間不足，無法完全穿過，她竟將機車停在平交道中間，機車距離火車極為接近，太魯閣司機氣到打開車窗向婦人飆罵，最後才用力關上車窗。

▲婦人騎機車強行穿越平交道。（圖／讀者提供）



臉書粉專「湯瑪士的日常」也分享此段影片，並怒斥「到底要多愚蠢才會這樣騎車，還不知道趕快退出去？」其他網友紛紛留言「阿姨這罰單比妳的機車還貴餒」、「平交道有正常作用，但還是擋不住三寶的無極限」、「可能還沒有駕照？」、「應該要吊銷她的駕照，永不能騎出門」。

鐵路警察局花蓮分局今（24）日指出，民眾爆料於23日下午13時52分許，於東港路平交道，警鈴已響、號誌已顯示且遮斷桿已起降，有一用路人騎乘機車於平交道範圍內臨時停車，致當時行經該處之第417次太魯閣列車，立即緊急現場停車，經調閱平交道監視器過濾與清查，針對該用路人違規之行為，將依據違反道路交通管理處罰條例依職權予以告發。

鐵警表示，汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道，鈴響、柵欄放下時強行通過，或在平交道上超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，可處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。