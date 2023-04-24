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基隆車站恐嚇放炸彈…揚言直播「偉大盛況」！檢警研判兇手又是他

▲▼台鐵基隆車站遭恐嚇放置炸彈，警方清查未發現可疑爆裂物。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵基隆車站遭恐嚇放置炸彈，警方清查未發現可疑爆裂物。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

台鐵基隆火車站再傳被安裝遙控炸彈，台鐵今天接獲留言，指在基隆火車站共被安裝8顆遙控炸彈，警方表示，目前尚未發現可疑人事物，會在現場執行安全維護，請民眾放心。

台鐵旅客諮詢系統上午11時16分接獲旅客留言，提到「3顆遙控炸彈已經安裝在基隆車站南站某處，1顆遙控炸彈安裝在基隆南站某間女廁所內，另外3顆遙控炸彈已經安裝在基隆車站北站某處，1顆遙控炸彈已經安裝在基隆車北站男廁所內，在今天下午3點25分，準時引爆，並且Facebook 、Twitter 、TikTok同步直播這一偉大盛況」。

台鐵接獲留言後，立即通知防護團及鐵路警察勤務指揮中心，並請各站提高警覺加強巡檢。

對此，內政部警政署鐵路警察局台北分局發布新聞稿表示，已派遣警力針對車站月台、廁所及機房等治安死角逐一檢視，截至目前為止，均未發現可疑人事物，警力會持續在現場執行安全維護工作，另已指派專人偵辦此案，請民眾安心。

這也是繼基隆地檢署陳情信箱21日接獲署名劉姓民眾的恐嚇郵件，指「我們在基隆火車站北站某處安裝了5顆遙控炸彈，我們將會引爆炸彈」後，第2起類似案件，經警方追查，基隆地檢署恐嚇郵件案研判極可能仍是數度恐嚇台北捷運的中國籍研究生張海川所為。

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