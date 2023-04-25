　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無卡就醫沒問題！花蓮慈院推出虛擬健保卡　手機看診一條龍

▲▼花蓮慈院專屬櫃台可協助民眾快速開通健保快易通並下載綁定健保卡，即可享有方便看診一條龍服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院專屬櫃台可協助民眾快速開通健保快易通並下載綁定健保卡，即可享有方便看診一條龍服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「哎呀！忘記帶健保卡了」從花蓮豐濱開車帶著母親來花蓮慈濟醫院看診的陳小姐，只能先自費繳納醫藥費，但過幾日還是要再來一趟醫院申請補卡退費，這一來一回就要花費不少交通時間，讓陳小姐非常懊惱。另一位黃老先生日前牙痛，想去看醫生發現找不到健保卡，選擇忍耐不去就醫。針對民眾使用健保卡時的一些不方便，花蓮慈院採用「虛擬健保卡」就醫服務，讓民眾無卡也能就醫不卡卡。

▲▼花蓮慈院專屬櫃台可協助民眾快速開通健保快易通並下載綁定健保卡，即可享有方便看診一條龍服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應後疫情時代及推動智慧化醫療，花蓮慈院2021年起，配合健保署提供門診可免帶健保卡，全面啟用虛擬健保卡就醫服務，醫事室副主任張菁育表示，花蓮慈院設有專屬櫃台可協助民眾快速開通健保快易通並下載綁定健保卡，即可方便就醫、檢驗、繳費、領藥一條龍服務。

「虛擬健保卡，透過手機即可達到與實體健保卡完全相同的作用。」醫事室醫事服務組股長張家琪說，虛擬健保卡可避免實體卡毀損、讀卡機故障、照片辨識困難、卡片讀寫速度慢等讀卡問題，更省去忘記攜帶健保卡，需先自費繳納醫療費用，日後須再申請補卡退費款的程序；看診後，也能使用多元支付方式繳納醫療費用，包含醫指付、花慈APP、自助繳費機等，免除臨櫃等候批價的時間，縮短等待時間，快速又省時。

▲▼花蓮慈院專屬櫃台可協助民眾快速開通健保快易通並下載綁定健保卡，即可享有方便看診一條龍服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

虛擬健保卡也可綁定家人的手機，透過授權使給同住或非同住的其他家屬或陪病者使用。

現在虛擬健保卡功能也可以綁定在家人的手機，透過授權使用機制給同住或非同住的其他家屬或陪病者，只要出示虛擬健保卡即可看診，大幅提升陪同就醫的便利性，也避免實體卡在傳遞時遺失或損壞的風險，達到無障礙、智慧、安全的醫療服務。

●虛擬健保卡就醫方便又安全優點：
1.家屬可直接下載APP，就醫更便利
2.實體卡遺失或損壞無須更換，減少支出
3.健保身分計價，不須自墊醫療費用再核退
4.就醫零接觸
5.結合健康管理資料

此外，為使醫療服務不再受建築限制而能實現行動化，花蓮慈院配合衛福部「醫事機構憑證」、「醫事人員憑證卡」、「虛擬健保卡」三卡合一數位化政策，打造「對內無障礙，對外無圍牆」專案，副院長陳星助表示，花蓮慈院以無圍牆醫院專案，正在規劃建立行動病患、看診、住院服務APP，讓醫療服務突破框架，病人和醫事人員都可以利用數位化的虛擬憑證卡和健保卡，接受或提供醫療服務，期許透過數位整合及結合資通訊科技，從醫療走向疾病預防，打造「以人為本」、「以民眾為中心」的精準健康服務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
差一點被爆頭　大谷還跟捕手開玩笑：下一個輪到你
平時有演練！聯華員工驚險逃生　同事躲冷凍庫喪命「可能太緊張」
快訊／好消息！　3人無生命跡象救回
家屬重返現場招魂擲嘸筊　哥悲痛喊話：下班了…
快訊／會計師挨罰13億！　公司將上訴
快訊／「快篩實名制」本周賣最後一輪　5／1同步退場
快訊／指揮中心下周解編！　新冠改第四類傳染病
LIVE／新冠改類「指揮中心解散」　王必勝最新說明
賓士違停世新後門...明仁會成員猝死！　家屬說話了
台北停車場「1小時40」超驚喜！　細看竟是陷阱題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

青農夢想園地在彰化　第二屆好食好事「食農創生計畫」開訓

台鐵7工地設「電子輔助瞭望員」 列車接近就警報！明年擴大實施

瞄準疫後商機！城市科大攜手東南「首創旅遊專班」　培育觀光人才

最萌身高差　愛愛姿勢超難喬？許藍方羞曝真相「1長度」才是關鍵

指揮中心成立1197天終退場！累積1024萬人確診、1.9萬死　解編2理由曝

無卡就醫沒問題！花蓮慈院推出虛擬健保卡　手機看診一條龍

指揮中心5／1解編！疫苗、藥品不失效　可用到有效期止

5／1起打新冠疫苗「院所可收掛號費」　指揮中心退場後6大問題一次看

快訊／「快篩實名制」本周賣最後一輪　5／1同步退場！

快訊／指揮中心5／1解編！新冠改第四類傳染病　後續4大工作重點曝

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

青農夢想園地在彰化　第二屆好食好事「食農創生計畫」開訓

台鐵7工地設「電子輔助瞭望員」 列車接近就警報！明年擴大實施

瞄準疫後商機！城市科大攜手東南「首創旅遊專班」　培育觀光人才

最萌身高差　愛愛姿勢超難喬？許藍方羞曝真相「1長度」才是關鍵

指揮中心成立1197天終退場！累積1024萬人確診、1.9萬死　解編2理由曝

無卡就醫沒問題！花蓮慈院推出虛擬健保卡　手機看診一條龍

指揮中心5／1解編！疫苗、藥品不失效　可用到有效期止

5／1起打新冠疫苗「院所可收掛號費」　指揮中心退場後6大問題一次看

快訊／「快篩實名制」本周賣最後一輪　5／1同步退場！

快訊／指揮中心5／1解編！新冠改第四類傳染病　後續4大工作重點曝

「2023台灣跨境電商博覽會」最後報名機會　錯再等一年

台中市首度開徵囤房稅　一表秒懂哪類房屋不加稅

京都小學生放學驚見「人類斷指」！2cm連著指甲　斷面不完整

半夜門鈴響！大門鎖被狂按　屋主一看「老鼠輸密碼」嚇傻

青農夢想園地在彰化　第二屆好食好事「食農創生計畫」開訓

產官合作攜手處「鋰」　南消四大與鋰電池大廠辦火災應變研討會

差一點被爆頭　大谷翔平還能跟捕手開玩笑：下一個輪到你

宋智孝告經紀公司憤怒再發聲！　隔空開砲「已到忍無可忍的地步」

最狂國中生！林沛萱全中運跳高達亞運標　史上第1人

台鐵7工地設「電子輔助瞭望員」 列車接近就警報！明年擴大實施

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

午後變天！　今晚雨區擴大

梅雨快來！　最新預測時間出爐

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

可能意外懷孕！　4生肖女上半年有望閃婚

明中南部午後有大雨！勞動節連假先濕後乾

一夜連4震　最大規模4.2、震度4級

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

大甲媽遶境！小6女童擺攤　紙牌3個字真相曝

到飯店用餐花2021元！公公突噴1句話超尷尬

泰情侶遊西門町點名：台灣人　案情不單純！原來在炫耀

更多熱門

相關新聞

成大醫學院凌晨實驗冒煙學生 1人就醫

成大醫學院凌晨實驗冒煙學生 1人就醫

台南市北區成功大學小東路上成大醫學院，25日凌晨傳出火警，消防局119獲報馬上派出公園等消防分隊人、車前往搶救，消防員到場得知是有學生做實驗時以丙酮加入廢料卻不慎引起化學反應而冒煙，其中1名學生操作時接觸到實驗化學物質，造成身體不適自行就醫幸無生命危險。

拍X光趁機擼狗　飼主秀診間恩愛照

拍X光趁機擼狗　飼主秀診間恩愛照

假冒電信客服詐騙　大武警即時攔阻免於受騙

假冒電信客服詐騙　大武警即時攔阻免於受騙

花東癌症死亡率高　慈院照護APP上路

花東癌症死亡率高　慈院照護APP上路

強豪再聚臺大盃熱舞大賽

強豪再聚臺大盃熱舞大賽

關鍵字：

無卡就醫卡卡慈院虛擬健保卡手機看診一條龍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

即／白色賓士男屍耳分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面