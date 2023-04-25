無卡就醫沒問題！花蓮慈院推出虛擬健保卡　手機看診一條龍

▲▼花蓮慈院專屬櫃台可協助民眾快速開通健保快易通並下載綁定健保卡，即可享有方便看診一條龍服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「哎呀！忘記帶健保卡了」從花蓮豐濱開車帶著母親來花蓮慈濟醫院看診的陳小姐，只能先自費繳納醫藥費，但過幾日還是要再來一趟醫院申請補卡退費，這一來一回就要花費不少交通時間，讓陳小姐非常懊惱。另一位黃老先生日前牙痛，想去看醫生發現找不到健保卡，選擇忍耐不去就醫。針對民眾使用健保卡時的一些不方便，花蓮慈院採用「虛擬健保卡」就醫服務，讓民眾無卡也能就醫不卡卡。

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因應後疫情時代及推動智慧化醫療，花蓮慈院2021年起，配合健保署提供門診可免帶健保卡，全面啟用虛擬健保卡就醫服務，醫事室副主任張菁育表示，花蓮慈院設有專屬櫃台可協助民眾快速開通健保快易通並下載綁定健保卡，即可方便就醫、檢驗、繳費、領藥一條龍服務。

「虛擬健保卡，透過手機即可達到與實體健保卡完全相同的作用。」醫事室醫事服務組股長張家琪說，虛擬健保卡可避免實體卡毀損、讀卡機故障、照片辨識困難、卡片讀寫速度慢等讀卡問題，更省去忘記攜帶健保卡，需先自費繳納醫療費用，日後須再申請補卡退費款的程序；看診後，也能使用多元支付方式繳納醫療費用，包含醫指付、花慈APP、自助繳費機等，免除臨櫃等候批價的時間，縮短等待時間，快速又省時。

▲虛擬健保卡也可綁定家人的手機，透過授權使給同住或非同住的其他家屬或陪病者使用。

現在虛擬健保卡功能也可以綁定在家人的手機，透過授權使用機制給同住或非同住的其他家屬或陪病者，只要出示虛擬健保卡即可看診，大幅提升陪同就醫的便利性，也避免實體卡在傳遞時遺失或損壞的風險，達到無障礙、智慧、安全的醫療服務。

●虛擬健保卡就醫方便又安全優點：

1.家屬可直接下載APP，就醫更便利

2.實體卡遺失或損壞無須更換，減少支出

3.健保身分計價，不須自墊醫療費用再核退

4.就醫零接觸

5.結合健康管理資料

此外，為使醫療服務不再受建築限制而能實現行動化，花蓮慈院配合衛福部「醫事機構憑證」、「醫事人員憑證卡」、「虛擬健保卡」三卡合一數位化政策，打造「對內無障礙，對外無圍牆」專案，副院長陳星助表示，花蓮慈院以無圍牆醫院專案，正在規劃建立行動病患、看診、住院服務APP，讓醫療服務突破框架，病人和醫事人員都可以利用數位化的虛擬憑證卡和健保卡，接受或提供醫療服務，期許透過數位整合及結合資通訊科技，從醫療走向疾病預防，打造「以人為本」、「以民眾為中心」的精準健康服務。