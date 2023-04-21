花東癌症死亡率最高！慈院醫療照護APP　串聯17院所個案管理

▲花蓮慈院個案管理醫療照護APP，讓個管師與病患或家屬，針對治療情形與注意事項進行雙向溝通。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了讓癌症病人得到更好的治療，花蓮慈濟醫院癌症醫學中心開發「個案管理醫療照護APP」，整合花東兩地醫院專業照護團隊，讓個管師與病患或家屬進行雙向溝通，還有貼心服務包含病患預約就醫提醒、門診前檢查提醒與當日領取藥物資訊及檢查報告異常數值提醒等功能，榮獲生策會頒發第25屆SNQ國家品質標章認證。



「雖然醫療人員能以電話或是通訊軟體進行聯繫，但是功能有限，無法傳遞更多醫療資料讓病人與家屬了解。」癌症醫學中心主任許仁駿表示，花蓮、台東兩縣有近6成癌症病人居住在偏鄉或年紀達高齡，且許多病人為獨居、夫妻或是只有外籍看護照護，而家屬多在外縣市工作，因此無法及時得知病人的就醫狀況，當家屬得知病人放棄治療或病情發生變化卻為時已晚，加上就醫交通距離遠、耗費時間、醫療資源缺乏等，也造就花東兩縣癌症死亡率為全台第一（台東縣）與第三（花蓮縣）。

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▲▼服務包含病患預約就醫提醒、門診前檢查提醒與當日領取藥物資訊及檢查報告異常數值提醒等功能。



花蓮慈院癌症醫學中心在東區健保風險計畫挹注下，建置花東癌症共照網，串連17家東區醫院形成癌症共同照護模式，設置個案管理醫療照護APP，由花蓮慈院癌症醫學中心開發，一個帳號就能接受不同醫院與不同個管團隊的照護。健康保險署東區業務組組長李名玉說，很感恩花蓮慈院團隊以病人為中心建置了這個APP，來連結花東的醫療院所，讓癌症的病人能在地就醫，不僅免除奔波也能減少跨區就醫帶來的家庭負擔，未來也希望這套系統能做到全區、全人的照護並將資源整合使用，並共享、共好、共同照護病人。





這項創新整合的照護APP，不論是美國排名第一的癌症醫院安德森癌症中心、世界頂尖排名的梅奧醫學中心，這兩中心皆無建置相關類型APP服務，且根據根據2020年Charbonnea et. al.發表在Digit Health.的最新研究顯示，與癌症照護相關的App下載量都很低。





許仁駿主任表示，從2021年4月上線至今，已有超過 500 位癌症患者使用此APP，結果顯示有 90%以上病患滿意此系統，並認為對於照護品質有幫忙；另外，系統介入後癌症患者門診失約率由 24%下降到 7.9%，不只提高病人治療意願，減少治療中斷發生，進而提升病患存活率。

▲花蓮慈濟醫院癌症醫學中心開發「個案管理醫療照護APP」，榮獲生策會頒發國家品質標章認證。



「這是一套可橫向整合多家醫療機構，也可垂直整合院內多個專業照護團隊的『個案管理醫療照護APP』。」許文林副院長表示，花蓮慈院癌症醫學中心依據花東的醫療特殊性，自行開發癌症篩檢資訊系統、結合癌症登記的癌症資料庫系統與癌症治療計畫書等多項資訊系統，希望藉由這套系統，幫助病人得到完善的照護、無縫接軌的安心服務，並持續鼓勵他們不要放棄任何一個治癒的希望，積極面對未來，戰勝病魔！