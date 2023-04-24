假冒電信客服詐騙　大武警即時攔阻免於受騙

▲假冒電信客服詐騙，員警即時攔阻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣大武警分局大武派出所日前接獲民眾來電報案，表示其張姓(77歲)配偶接到自稱是台灣大哥大客服員的電話，要她速至郵局匯款新台幣15000元手機欠費，疑似遭詐騙。

警備隊隊長陳星村、大武所警員黃惠玲、曾慶方獲報前往了解，發現張民神情慌張且已在郵局櫃台準備匯款，詢問得知張民接獲自稱台灣大哥大客服員來電表示其子欠款新台幣25250元，如今日前繳清，可將原本的欠款改以新台幣15000元繳款即可，張民不疑有他，也未先向其子確認是否真有此事，即依對方指示準備匯款，幸好員警在張民臨櫃準備匯款時即時制止，而原執意匯款的張民，在員警耐心地勸阻，才恍然大悟，並感謝警方的勸阻。員警也提醒張民如再接獲類似電話，應先向當事人確認是否真有此事或親自到門市櫃台詢問，才能避免遭受到詐騙。

大武分局提醒，偏鄉地區以長者居多，對於外界之警覺性較低，容易成為詐騙集團鎖定之目標，警方的犯罪預防宣導的工作將一直持續積極進行，在此呼籲民眾接到不明電話，一定要提高警覺「一聽、二掛、三查證」，儘快撥打165反詐騙專線或110查證，避免因心慌而受矇騙上當。