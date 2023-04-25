批蔡政府組改創造更多政治酬庸　國民黨團：民進黨顯然要控制資源

▲國民黨團25日「政院組改急就章 分官?酬庸? 到底在急什麼?」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院審議行政院「五部一會」組織改造相關修法草案，國民黨立法院黨團今（25日）舉行記者會，針對新增設的三級機關，蔡政府有意採取部分首長「常務及政務雙軌制」，除任用常任文官，也允許政治任命一事，批蔡政府組改創造更多政治酬庸職位，三級機關將有更多政務任用首長，修法放寬恐衝擊文官體系，勢必引發「政治凌駕專業」，更是衝擊文官體制，打擊文官士氣，阻礙文官發展。

國民黨立委游毓蘭表示，過去幾十年來國家的安定與繁榮，與有個公正、公平、公開的考試制度、文官制度有著密切關係，但蔡政府這次急忙著推動政院組改，就是民進黨的貪婪再次浮現，因為酬庸位置不夠了，多弄出一些位置，最嚴重的問題在於「常務及政務雙軌制」。

游毓蘭進一步說明，從人才訓練角度，負責政策擬定與預算規模的三級機關首長採政務任用後，代表高階文官將失去在這些職位歷練的機會，影響後續拔擢常務次長或更高階政務人才之培養，無論從人才升遷或人才培養，都將影響高階常任文官之升遷與發展，打擊公務人員的士氣。

游毓蘭表示，政府組改至今已歷時35年，蔡英文把這次修法視為組改最後一塊拼圖，說的好聽是最後一塊拼圖，事實上卻是大選前的最後一塊蛋糕。

藍委李德維指出，最近民進黨在立院不斷把手伸進司法法制委員會，進行大規模相關組織法的改造。根據《中央行政機關組織基準法》第18條第二項規定：「一級、二級機關首長列政務職務；三級機關首長除性質特殊且法律有規定得列政務職務外，其餘應為常務職務；四級機關首長列常務職務。」

李德維說，由此可見，《中央行政機關組織基準法》的規定，是希望行政單位能夠穩定執行相關業務，不希望政務職過度擴張，一旦政黨輪替，政務變動、改派範圍會相當的大，將影響三級機關的穩定度。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，立法院司法法制委員會這個會期密集排審行政院各機關組織法的修法，包括環境部、農業部、經濟部、交通部、內政部、原能會等，共計五部一會。林思銘認為，推動政府組織改造，最核心的目標在於組織精簡整併，但綜觀這次民進黨所主導的組改案，卻是「越改越肥」。

林思銘指出，民進黨的目標根本不在組織精簡，而是想盡辦法喬職缺，例如，將部分三級機關首長任命，改為「常務及政務雙軌制」，除了常任文官外，也可政治任命。

林思銘說，若再進一步觀察發現，這些允許雙軌制的機關，例如：經濟部能源署、產業發展署、中小及新創企業署、交通部觀光署，幾乎都集中在資源較多的機關，民進黨的目的，很顯然是就是要控制資源，不惜打破維繫國家穩定的常任文官體制。

林思銘代表國民黨團表示，蔡政府的組改工作，可說是亂改，政府三級機關首長，不再是用人唯才，而是用人唯黨，總統蔡英文的任期只剩下一年，不宜在此時匆促組改，特別是三級機關政務化之後，政務任用的首長傾向服務個別政黨，失去中立性，未來自肥的法案，酬庸的政策也將遍地開花，最嚴重的，一旦發生一至三級政務官集體總辭，國家將陷入空轉的危機。