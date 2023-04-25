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男女員工都要脫光檢查！這間網購公司遭爆以「羞辱性手段」監控

圖文／鏡週刊

有「俄羅斯版亞馬遜公司（Amazon.com）」之稱的俄國線上零售商「Wildberries」，近日被爆出在這間上班的員工，無論男女，都被要求必須在上下班時，全身脫光露出接受檢查，把他們當犯人對待，目的是為了防止員工們偷竊。

據英國《每日郵報》報導，「Wildberries」近日被俄國媒體報導披露，公司內的女員工們在上班之前與下班時，都必須把衣服全部脫掉，包括襪子也都要脫掉，來接受檢查。據悉公司方禁止員工們帶手機等3C產品，並預防她們可能偷走倉庫貨品，因而採取這種類似看管囚犯的檢查方式。

▲▼ 。（圖／）

▲員工必須脫掉衣服接受搜查，以確保她們不會將違禁物品帶入或偷走倉庫貨品。（圖／翻攝自推特）

報導也指出，不只女員工必須被迫全身脫光，男員工也不例外，要接受同樣的檢查方式。揭發該間公司實態的俄國媒體「life.ru」就指出，他們派了一名男記者去臥底，體驗這一切，「life.ru」就說：「這名記者只去工作3天，就成了他此生最『難忘』的回憶。」

「Wildberries」是目前俄羅斯當紅的網購公司，創辦人是現年47歲、7個孩子的母親女強人巴卡爾丘克（Tatyana Bakalchuk）。她過去曾是英語老師，但與普丁政權關係不錯，她在2004年休產假時開辦「Wildberries」，從此蓬勃發展。不僅如此，公司更拜烏俄戰爭之賜，在俄國多個企業遭受制裁與限制時，「Wildberries」因為是零售商身分而得利，去年的業績竟成長95%。

現在的巴卡爾丘克，已是身價4千億的女富豪，但她的經營爭議也頗多。除了這次被踢爆的脫衣檢查，先前她還曾下令，如果有員工被客戶投訴送錯商品，或發生瑕疵事故，就要扣除員工薪水。

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