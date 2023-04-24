曾格爾和陳姓富商啪了嗎？她指「這版本接近真相」嘆：男真的渣

▲曾格爾捲入不倫風波，爭議持續延燒。（翻攝曾格爾臉書）

圖文／鏡週刊

「登山女神」曾格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，遭岳姓元配求償200萬元，雙方近日在網上連日交鋒，爭議持續延燒。常評論時事的網紅「廣告小妹」今（24日）也針對此事發表看法，直言整場事件看下來，陳姓富商「是真的渣啊！」

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廣告小妹今在臉書發文分析曾格爾事件，談到曾格爾盯上陳姓富商的金錢和人脈究竟對不對？廣告小妹認為，客觀來說，是陳男主動加好友、邀約參加活動、各種找機會撩妹，「曾格爾做錯的部份是判斷力差」，直言曾格爾找陳男募款長達1年之久還沒拿到錢，「真的就是隻蠢白兔」。若要廣告小妹選，她會針對從事公關業的岳姓元配募款，因為論錢、資源元配都有，曾格爾就實實在在表達需求就好。「人家也給妳經紀約了，成為她家的藝人再去募款，也是加分項啊」。

至於外界最關注的，曾格爾和陳男究竟有沒有發生「人與人的連結」？廣告小妹坦言這題她思考了很久，「先前我是真的不信曾格爾。胃藥個屁！但經過反覆琢磨，我有一個想法... 陳男一開始對岳姓元配的斬釘截鐵，純屬渣渣們的一貫做法先否定再說。後來他出庭表示只有隔著毛巾摸來摸去，我覺得這版本比較接近真相」。

廣告小妹進一步分析，雙方接觸1年多來，曾格爾只拿到陳男5萬元捐款，以及他一些朋友們的小額捐款。認為曾格爾約三二行館，應該是想做最後一次嘗試。「如果在不曾收到過大筆捐款的前提下，直接發生人與人的連結，以純募款的邏輯出發，不太符合常理。要做交易，先要看到訂金和誠意啊不是？我推測，三二行館主要是想談誠意」。

最後，廣告小妹直言，整場看下來，陳男「是真的渣啊」！這種人看似會捐款，但其實沒有。「想用身邊有錢朋友們的捐款幫他在妹仔面前撈好感展誠意，還說他們摳，平日吃飯都不止幾萬。不僅渣還不上道」。廣告小妹誠心建議陳男的朋友們要睜大眼睛瞧瞧。

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