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盧沙野「前蘇聯國無主權」言論惹議！　馬克宏批：無法接受

▲▼中國駐法國大使盧沙野,法國總統馬克宏。（組圖／路透）

▲馬克宏指盧沙野言論令人無法接受。（組圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國駐法國大使盧沙野日前稱「國際法中前蘇聯國家並無主權國地位」引發爭議，近80名歐洲議員發表公開信，呼籲法國外交部長柯隆納將盧沙野列為不受歡迎人物。法國總統馬克宏也指出，外交官不應有此言論，「這是不可接受的。」

綜合外媒報導，歐洲80名議員23日在法國《世界報》發表公開信，呼籲柯隆納（Catherine Colonna）宣布將盧沙野（Lu Shaye）列為不受歡迎人物。信中指出，盧沙野的言論嚴重污辱相關國家的歷史文化與完整性，且明顯違反國際法。

信中表示，必須將盧沙野的言論視為對法國歐洲夥伴國家安全的威脅，「不管是中國，或任何其他國家，無權質疑他國的主權。主權不是一個外交玩具，而是國際關係、國際法和『聯合國憲章』的基本要素。」

馬克宏（Emmanuel Macron）回應，這些國家的邊界是不可侵犯的，盧沙野身為外交官，不應該在這種場合上有如此言論，「這是不可接受的。」

盧沙野21日接受LCI電視台專訪時表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。」中國駐法國大使館24日表示，中國駐法國大使的評論只是「表達個人觀點」，不應被過度解讀，他的發言並非中國的政策聲明。

而這番言論激起前蘇聯國家以及國際社會的怒火，因為它等同於否定了從前蘇聯解體國家的主權地位，包括烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、哈薩克等14國，許多東歐國家也相繼提出官方抗議聲明。

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法國中國盧沙野蘇聯馬克宏歐盟

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