陸駐法使館更正盧沙野言論　PO法文聲明表立場：是他「個人觀點」

▲這份聲明僅有法文版而無中文版。（圖／翻攝自官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸駐法國大使盧沙野日前接受法國LCI電視台專訪時竟稱，14個在蘇聯解體後獨立的「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，引發歐盟和歐洲各國強烈反彈。駐法國大使館官網24日刊出法文聲明稱，盧沙野的評論只是「個人觀點」，並非中國政府的政策聲明，不應被過分解讀。

聲明強調，中國在有關問題上的立場沒有變化。關於領土主權問題，中方的立場是一貫的、清晰的，中方尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則。

聲明指出，蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。中方始終秉持相互尊重、平等相待原則發展雙邊友好合作關係。中國尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。

聲明表示，關於烏克蘭問題，中方的立場是一貫的、明確的，願繼續與國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機作出自己的貢獻。

據悉，這份聲明僅有法文版而無中文版。此外，中國駐法大使館的官方微信帳號24日上午還能看到盧沙野受訪全文逐字稿的中文版和法文版，但文章在當下中午左右被中國駐法大使館悄悄撤下，點進相關連結時只顯示「該內容已被發布者刪除」。

4月24日，在大陸外交部的例行記者會期間，新聞發言人毛寧明確回應了，中國承認烏克蘭等前蘇聯國家是主權國家這一立場。對此，現場路透社記者提問稱這似乎與中國駐法大使盧沙野的表態不同，並詢問「中方是否支持盧大使在接受LCI電視台採訪中的所有表態」。就這一問題，毛寧回應稱，自己的上述表態才是「代表中國政府的正式立場」。