　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐法使館更正盧沙野言論　PO法文聲明表立場：是他「個人觀點」

▲▼中國駐法使館發聲明回應盧沙野言論。（圖／翻攝自官網）

▲這份聲明僅有法文版而無中文版。（圖／翻攝自官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸駐法國大使盧沙野日前接受法國LCI電視台專訪時竟稱，14個在蘇聯解體後獨立的「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，引發歐盟和歐洲各國強烈反彈。駐法國大使館官網24日刊出法文聲明稱，盧沙野的評論只是「個人觀點」，並非中國政府的政策聲明，不應被過分解讀。

聲明強調，中國在有關問題上的立場沒有變化。關於領土主權問題，中方的立場是一貫的、清晰的，中方尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則。

聲明指出，蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。中方始終秉持相互尊重、平等相待原則發展雙邊友好合作關係。中國尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。

聲明表示，關於烏克蘭問題，中方的立場是一貫的、明確的，願繼續與國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機作出自己的貢獻。

據悉，這份聲明僅有法文版而無中文版。此外，中國駐法大使館的官方微信帳號24日上午還能看到盧沙野受訪全文逐字稿的中文版和法文版，但文章在當下中午左右被中國駐法大使館悄悄撤下，點進相關連結時只顯示「該內容已被發布者刪除」。

4月24日，在大陸外交部的例行記者會期間，新聞發言人毛寧明確回應了，中國承認烏克蘭等前蘇聯國家是主權國家這一立場。對此，現場路透社記者提問稱這似乎與中國駐法大使盧沙野的表態不同，並詢問「中方是否支持盧大使在接受LCI電視台採訪中的所有表態」。就這一問題，毛寧回應稱，自己的上述表態才是「代表中國政府的正式立場」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
警消包圍麥當勞！　士兵遭「捲式擔架綁住」頂樓運下
知名乳清蛋白「MYPROTEIN」出事了！　1380公斤遭攔
快訊／女豬仔遭囚禁性侵　皮鞭抽打錄影傳群組
快訊／狂轟56分！　第8種子「下克上」搶先聽牌
快訊／無生命跡象增至10人！　送6醫院搶救中
快訊／聯華大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光
快訊／澎湖失聯士兵找到了！　躲在麥當勞
快訊／高雄大街喋血！　2男鐵棍狠K里長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸駐法使館更正盧沙野言論　PO法文聲明表立場：是他「個人觀點」

東南大學院長群組傳「私密肉照」300多人全已讀！上熱搜後被拔官

陸第一季汽車出口超越日本成全球冠軍　電動車成擴大銷量關鍵

楊智淵被控涉「顛覆國家罪」　正式遭陸方批准逮捕

男友名字刻在墓碑！　「10年後分手」想清除被拒

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

從銅板小吃到「身價」2600億！　螺絲粉爆紅之謎揭曉

新疆凌晨發生特大「地磁暴」　出現絢麗極光

人妻「獻身校長」換兒進明星學校　還罵丈夫：為孩子受委屈算什麼

養20年兒子非親生！人夫布局7年復仇…讓妻「中年淨身出戶」

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

陸駐法使館更正盧沙野言論　PO法文聲明表立場：是他「個人觀點」

東南大學院長群組傳「私密肉照」300多人全已讀！上熱搜後被拔官

陸第一季汽車出口超越日本成全球冠軍　電動車成擴大銷量關鍵

楊智淵被控涉「顛覆國家罪」　正式遭陸方批准逮捕

男友名字刻在墓碑！　「10年後分手」想清除被拒

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

從銅板小吃到「身價」2600億！　螺絲粉爆紅之謎揭曉

新疆凌晨發生特大「地磁暴」　出現絢麗極光

人妻「獻身校長」換兒進明星學校　還罵丈夫：為孩子受委屈算什麼

養20年兒子非親生！人夫布局7年復仇…讓妻「中年淨身出戶」

快訊／聯華食品大火10命危！「5人宣告不治」5搶救中

楊繡惠認了從未被製作人「這樣對待」　網嘆：換節目是正確的

聯華食大火　公司曝初步原因「機台意外」

牛魔王跑車台南撞樹殞落「正是玩命關頭同款」！30年經典熱度不減

尋獲澎湖士兵影片曝！警消包圍麥當勞　「捲式擔架綁住」8樓運下

門口還掛滿近200個燈籠　藏壽司2000坪全球最大旗艦店外觀曝光

【廣編】消極主義掰掰！「壯世代」快樂生活　3要訣遠離負面情緒

兩岸旅遊卡關！交長稱非台方問題　喊話陸方鬆綁團客和自由行來台

金援私人公司掏空大同　前董座林蔚山判刑8年定讞求再審遭駁

史上最守規矩租客！　碧潭橋警局「房東求售」開價7千萬

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

大陸熱門新聞

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

新疆發生特大「地磁暴」　出現絢麗極光

楊智淵被控涉顛覆國家罪　遭陸方批准逮捕

養20年兒子非親生！人夫布局7年復仇

男友名字刻在墓碑！　「10年後分手」想清除被拒

螺絲粉爆紅之謎揭曉！「身價」達2600億

保時捷拆車牌違停　遭丟垃圾制裁

妹子後座「上車」男友！司機凍未條變「4P大戰」

MINI捲辱華風波　陸企業下令開BMW員工換車

正妹業務喊「試車送口交」　肉體換業績

夫妻欠1300萬「10年不還」！調查驚見超扯真相

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

更多熱門

相關新聞

波海3國痛批盧沙野　召見中代表「洗臉」

波海3國痛批盧沙野　召見中代表「洗臉」

中國駐法國大使盧沙野稱前蘇聯國家在國際法不具有效主權國家地位，引強烈反彈。波羅的海3國召見中國代表強調過往是遭蘇聯非法占領，且在此期間從未喪失主權國家法理地位。

盧沙野前蘇聯國家主權未定惹議　法外交部召見要解釋

盧沙野前蘇聯國家主權未定惹議　法外交部召見要解釋

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　中國外交部回應了

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　中國外交部回應了

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　波海3國召見中國代表

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　波海3國召見中國代表

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　歐盟外交首長：不可接受

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　歐盟外交首長：不可接受

關鍵字：

盧沙野中國駐法國大使館

讀者迴響

熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

午後變天！　今晚雨區擴大

男因大麻被判死　富豪急喊留人

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面