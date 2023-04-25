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歐盟外交首長：將重新校準對中國戰略

▲歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟最高外交官波瑞爾指出，歐盟今年將校正對中戰略。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者田習如布魯塞爾24日專電

歐盟今天舉行成員國外長會議討論蘇丹、烏克蘭和中國議題，歐盟外交首長波瑞爾說，下次會議將為6月歐盟高峰會討論中國議題備好立場文件，屆時更新並重新校準對中戰略。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中言論爭議延燒數週，促成歐盟國家密集討論中國政策，外長會議原訂議程之一就是中國。會前又發生中國駐法大使盧沙野對前蘇聯國家主權獨立的失言，好比「做球給大家打」，使會議瀰漫向北京叫陣「給個說法」的氣氛。

包括捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）、立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）、愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）和義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）等人，都在進入會場前向媒體表達對盧沙野言論的不滿。

這場風波雖在中國官方定調盧沙野的言論是「個人看法」後暫時劃下句點，不過今天在盧森堡的外長會議目的之一，就是要為6月歐盟27國元首高峰會尋求對中國政策的共識舖路，盧沙野這段插曲惡化了波羅的海等歐盟國家對中觀感，對歐盟討論新中國戰略不會沒影響。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在記者會表示，下次外長會議將準備立場文件，以供6月的元首高峰會討論，屆時將「更新並重新校準對中國戰略，畢竟2019年版本的戰略已是很久以前的事」。

不過他認為歐盟目前對中國的定位「夥伴、競爭者、體制性對手，三者同時存在」仍將有效，「你可以視情況作不同組合，對手和競爭者（的定位）正在增強，但不代表夥伴關係降低，我們與中國的商業貿易關係持續成長。」

波瑞爾重申，許多全球性問題沒有中國難以解決，包括氣候、健康、債務，但他也「期待中國的行為完全地，而非選擇性地捍衛國際規則，尤其是對俄羅斯非法且非正義入侵烏克蘭」。

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）於會前表示，在許多元首和外長接連去中國訪問後，歐盟「需要整合我們的政策，我們與中國有許多商業往來，但同時也要保持關鍵原料的獨立性，我想這會是歐洲的共同陣線」。

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