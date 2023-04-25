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法參院副議長：若中侵台　法很可能與美合作挺台

▲我國外交部長吳釗燮與法國參議院副議長暨友台小組主席李察等人午宴。（圖／外交部推特）

▲法國參議院副議長暨友台小組主席李察訪問台灣。（圖／外交部推特）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電

法國參議院副議長暨友台小組主席李察今天率跨黨派訪團抵台。盼帶來「台灣為夥伴」訊息的李察向法媒表示，若中國企圖武力攻打台灣，法國很可能合作參與美國行動，以支持台灣。

法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）率領跨黨派訪問團24日抵台，訪團將晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁，並就安全與經濟進行對話。

根據法國新聞台（franceinfo）今天報導，身為法國前國防部長的李察表示：「我相信無論從經濟利益或戰略地位觀點上看，若中國當局有以武力攻打台灣的侵略行為，我們非常有可能聯手美國的反應行動，並支持台灣。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月初在結束訪中行程時宣稱若因台灣發生衝突，歐洲不該自動站隊華府或北京。

▲▼我國外交部長吳釗燮與法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）等人午宴。（圖／外交部推特）

▲我外交部長吳釗燮與李察等訪團成員午宴。（圖／外交部推特）

李察則表示：「我們將聆聽台灣當局，向他們表示我們認知的法國立場，也就是支持維持現狀，反對軍事施壓，尤其是反對侵略。我們也希望持續與台灣發展經濟交流，以及科技和學術合作。」

李察向法媒強調：「視台灣為夥伴，這是我們帶來的訊息。」

馬克宏訪中兩週後，參議院代表團再度出發，於24到29日訪台。李察日前向法國國會頻道（Public Sénat）指出，訪問目的是會晤台灣立委，與政府針對安全情形進行對話，深化經濟交流。

李察坦言：「對我來說困擾的，是馬克宏說（台灣）危機不是歐洲的事。」他認為說得太過精簡，並非總統真正所想，「因此需要澄清」。

本次參議院訪團成員包括參議員柏楓媞（Alexandra Borchio-Fontimp）、博葉（Valerie Boyer）、德維莎（Brigitte Devesa）及友台小組執行秘書裴玖（Philippe Pejo）一行5人。

在李察率領的參議員團訪台前，法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）17日才率團抵台訪問，也是代表法國民意的國民議會與參議院首次接連組團訪台。

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