法參院副議長：若中侵台　法很可能與美合作挺台

▲法國參議院副議長暨友台小組主席李察訪問台灣。（圖／外交部推特）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電

法國參議院副議長暨友台小組主席李察今天率跨黨派訪團抵台。盼帶來「台灣為夥伴」訊息的李察向法媒表示，若中國企圖武力攻打台灣，法國很可能合作參與美國行動，以支持台灣。

法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）率領跨黨派訪問團24日抵台，訪團將晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁，並就安全與經濟進行對話。

根據法國新聞台（franceinfo）今天報導，身為法國前國防部長的李察表示：「我相信無論從經濟利益或戰略地位觀點上看，若中國當局有以武力攻打台灣的侵略行為，我們非常有可能聯手美國的反應行動，並支持台灣。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月初在結束訪中行程時宣稱若因台灣發生衝突，歐洲不該自動站隊華府或北京。

▲我外交部長吳釗燮與李察等訪團成員午宴。（圖／外交部推特）

李察則表示：「我們將聆聽台灣當局，向他們表示我們認知的法國立場，也就是支持維持現狀，反對軍事施壓，尤其是反對侵略。我們也希望持續與台灣發展經濟交流，以及科技和學術合作。」

李察向法媒強調：「視台灣為夥伴，這是我們帶來的訊息。」

馬克宏訪中兩週後，參議院代表團再度出發，於24到29日訪台。李察日前向法國國會頻道（Public Sénat）指出，訪問目的是會晤台灣立委，與政府針對安全情形進行對話，深化經濟交流。

李察坦言：「對我來說困擾的，是馬克宏說（台灣）危機不是歐洲的事。」他認為說得太過精簡，並非總統真正所想，「因此需要澄清」。

本次參議院訪團成員包括參議員柏楓媞（Alexandra Borchio-Fontimp）、博葉（Valerie Boyer）、德維莎（Brigitte Devesa）及友台小組執行秘書裴玖（Philippe Pejo）一行5人。

在李察率領的參議員團訪台前，法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）17日才率團抵台訪問，也是代表法國民意的國民議會與參議院首次接連組團訪台。