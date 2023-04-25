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快訊／民進黨立委初選結果出爐　基隆張秉鈞17.44％出線

▲▼基隆一名灑水車司機因尿急找廁所，倒車撞壞消防栓。（圖／市議員張秉鈞提供）

▲基隆市議員張秉鈞。（圖／市議員張秉鈞提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨第二階段立委初選民調作業24日啟動，基隆市因現任立委蔡適應不連任，上演現任市議員「3足鼎立」爭霸，民進黨25日中午公布初選民調結果，基隆市議員張秉鈞獲得17.44％支持出線，將代表民進黨參與2024立委選舉。

民進黨今天中午公布基隆市立委初選民調結果，現任市議員張秉鈞以17.44％出線，勝過同為市議員的對手鄭文婷16.88％、張之豪13.06％，且此次民調「無明確人選」者高達52.62％。

對此，蔡適應發布新聞稿表示，這次的基隆立委初選，3位候選人樹立最好典範，不互相攻擊，充分展現民進黨團結的格局和氣勢，恭賀民調勝出的張秉鈞，自己將傳承國會議員的工作和職責，不僅要讓民進黨的立委當選，更要讓立委工作的延續可以無縫接軌。

蔡適應提到，2024年有更重要且艱鉅的工作等著基隆隊，就是總統和立委的輔選任務，他會和所有支持台灣價值的好朋友組成「基隆應援團」，全力投入2024年的輔選工作，讓總統參選人賴清德和張秉鈞能順利當選。

▲▼民進黨公布基隆市初選結果。（圖／民進黨提供）

▲民進黨公布基隆市立委初選結果。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨基隆市議員張之豪。（圖／翻攝自張之豪臉書）

▲基隆市議員張之豪。（圖／翻攝自張之豪臉書）

▲鄭文婷宣布參選基隆市長 黨內人士：林右昌勸她再考慮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市議員鄭文婷。（資料照／記者郭世賢翻攝）

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