飛日本機票打9折！樂桃航空「5千萬搭乘人次感謝祭」今晚8點開跑

▲樂桃航空感謝祭今日開跑。（圖／樂桃航空）

記者李宜秦／台北報導

日本廉價航空樂桃航空今日迎來第5,000萬名旅客，今（24）日20:00起至4月27日19:59止將辦理「5,000萬搭乘人次感謝祭」，國際線航班票價9折、日本國內線航班單程2,525日圓（約新台幣575元）起。

樂桃航空表示，今日迎來累計的第5,000萬名旅客，紀念活動將在關西國際機場舉辦，與所有支持Peach的旅客們一同慶祝。

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自沖繩(那霸)飛往大阪(關西)航線， MM212航班的旅客將於大廳領取紀念禮-日本泉州毛巾，而第5,000萬名旅客將收到價值50,000日圓的Peach points及紀念禮。

今日20:00起將推出「5,000萬搭乘人次感謝祭」優惠活動，日本國內線與國際線皆適用。活動優惠價為日本國內線單程2,525日圓起，國際線單程9折起，Simple Peach 和Value Peach皆適用此優惠。

搭乘時間分別為日本國內線航班2023年5月9日至10月28日；國際線航班2023年5月8日至10月28日。

樂桃航空提醒，Simple Peach Promo票價將另外收取行李託運和預選座位費用。Value Peach Promo票價將另外收取第二件行李、先行座位或巧選座位的預選座位費用。須另行支付機場稅等費用，不另收取燃油費。