日本26歲「哈佛畢業生」當選最年輕市長！　興奮高喊：別只看年齡

▲兵庫縣無黨籍參選人高島崚輔以26歲之姿成功當選日本史上最年輕市長。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
日本23日舉行統一地方選舉後半段選舉，除了前首相安倍晉三姪子岸信千世當選眾議員，順利繼承家族衣缽之外，兵庫縣無黨籍參選人高島崚輔更以26歲之姿當選，成為日本史上最年輕市長。高島曾就讀東京大學、哈佛大學，在競選期間更利用TikTok宣傳，成功擊敗尋求連任的現任53歲市長。
一夜明けて、今朝はJR芦屋駅にて感謝の駅立ち。— 高島りょうすけ 芦屋市長候補 (@TakashimaR_2023) April 24, 2023
たくさんの方から祝福と激励のお言葉をいただき、身の引き締まる思いと、「これからやるぞ！」というワクワクした気持ちです。
改めて19,779もの票を賜り、当選させていただいたこと、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 pic.twitter.com/ySyDu2iMNZ
根據《讀賣新聞》報導，年僅26歲又2個月的高島崚輔當選兵庫縣蘆屋市市長，打破1994年27歲當選東京都武藏村山市市長的志志田浩太郎的紀錄，成為日本史上最年輕的市長。無黨籍的高島當選後表示，自己會比任何人都還要傾聽人民的聲音，比任何人都還要將蘆屋市放在心上，「不要看年齡，要看結果。」
大阪府出身的高島，進入東京大學4個月後轉往美國哈佛大學就讀並畢業，現在擔任協助赴海外留學生的非營利組織負責人。他在神戶就讀中學時就曾擔任學生會長，並積極參與蘆屋市當地的活動，哈佛大學休假返日時，也曾到當地市政廳實習。
あす7:00頃~— おはよう朝日です【公式】 (@ohaasaofficial) April 24, 2023
#朝トレキーワード /
史上最年少で #芦屋市長 に選ばれた#高島崚輔 氏が生出演
驚異的な経歴を持つ
高島さんに色々お話を伺います
｢年齢ではなく結果を見て欲しい｣
熱い気持ちをスタジオからお届け
お見逃しなく#おは朝#おはよう朝日です#芦屋市長選挙 pic.twitter.com/s8royx9fvP
沒有政治資源的高島積極利用網路力量，除了依靠志工和中學同學外，他曾在TikTok發表哈佛畢業生的谷歌公司（Google Inc.）入職測驗解答短片，吸引超過百萬點閱。
高島在參與制定城市建設方針的過程中，切身感受到未來人口減少、社會少子高齡化的問題，所以決定參選，他也提出18歲以下醫療免費、居家照護員待遇改善等政見。最終他擊敗尋求連任的53歲現任市長伊藤舞及其他3位候選人成功當選。
讀者迴響