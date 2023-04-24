日本26歲「哈佛畢業生」當選最年輕市長！　興奮高喊：別只看年齡

▲兵庫縣無黨籍參選人高島崚輔以26歲之姿成功當選日本史上最年輕市長。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本23日舉行統一地方選舉後半段選舉，除了前首相安倍晉三姪子岸信千世當選眾議員，順利繼承家族衣缽之外，兵庫縣無黨籍參選人高島崚輔更以26歲之姿當選，成為日本史上最年輕市長。高島曾就讀東京大學、哈佛大學，在競選期間更利用TikTok宣傳，成功擊敗尋求連任的現任53歲市長。

根據《讀賣新聞》報導，年僅26歲又2個月的高島崚輔當選兵庫縣蘆屋市市長，打破1994年27歲當選東京都武藏村山市市長的志志田浩太郎的紀錄，成為日本史上最年輕的市長。無黨籍的高島當選後表示，自己會比任何人都還要傾聽人民的聲音，比任何人都還要將蘆屋市放在心上，「不要看年齡，要看結果。」

大阪府出身的高島，進入東京大學4個月後轉往美國哈佛大學就讀並畢業，現在擔任協助赴海外留學生的非營利組織負責人。他在神戶就讀中學時就曾擔任學生會長，並積極參與蘆屋市當地的活動，哈佛大學休假返日時，也曾到當地市政廳實習。

沒有政治資源的高島積極利用網路力量，除了依靠志工和中學同學外，他曾在TikTok發表哈佛畢業生的谷歌公司（Google Inc.）入職測驗解答短片，吸引超過百萬點閱。

高島在參與制定城市建設方針的過程中，切身感受到未來人口減少、社會少子高齡化的問題，所以決定參選，他也提出18歲以下醫療免費、居家照護員待遇改善等政見。最終他擊敗尋求連任的53歲現任市長伊藤舞及其他3位候選人成功當選。

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