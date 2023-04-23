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東京、大阪機票有望再降3千！專家曝：日韓泰「4城市」降價機率大

▲▼日本旅遊，日本自由行，日本個人旅行，成田機場，成田國際機場，成田機場第一航廈，成田國際機場第一航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲專家分析第二季日本線機票還會調降。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

為吸引旅客出國旅遊，近期各家航空公司經常推出促銷活動。機票達人蓋瑞哥表示，今年第二季機票價格已比第一季下降許多，以東京為例，傳統航空平均降幅3000元、常態價格1.3萬元；廉價航空降幅2000元、常態價格6000元。不只如此，預計東京、大阪等還會增班，第二季還會再下修2000到3000元。

蓋瑞哥在臉書貼文中指出，今年第二季機票價格已比第一季下降許多，首先是日本線，東京、大阪、福岡等城市的機票價格都有下降，且增班速度也比其他國家快，未來會從一周一班增為一周四班或七班，或是每日一班的航線會增為每日兩班，第二季日本線常態性價格分別為傳統航空1萬元、廉價航空4000元。

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▲首爾仁川機場9/20人潮,釜山金海機場外新冠肺炎檢測中心PCR,韓國旅遊,仁川機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲專家認為，第二季韓國線機票降價機率較小。（圖／記者彭懷玉攝）

接著是韓國線，由於日韓相比，台人仍偏愛日本，因此韓國線的降價幅度更高，以傳統航空韓亞航空桃園－首爾為例，前幾個月票價仍要1.2萬，現在已經出現打八折、9500元的票價。

不過因為韓國線機票已相當便宜，短期內價格再下修的機率比較低。第二季價格分別為傳統航空8500元、廉價航空5000元。

最後是泰國線，目前泰國機票常態價格分別為傳統航空9000元、廉價航空5000元。蓋瑞哥表示，泰國線的價格戰從去年12月就開戰，所以價格明顯比日本現更低，也因此第二季調降空間不大，傳統、廉價航空的降幅大約只剩1500元，也就是傳統航空7500元、廉價航空3500元。

蓋瑞哥表示，日本、韓國、泰國已經明顯調降機票票價，而且熱門航點，如日本的東京、大阪，泰國的曼谷、清邁，接下來都有增班的需求，到時候票價還會再下修2000到3000元。

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