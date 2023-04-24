台南鳳梨銷日火旺　黃偉哲盼為台灣農民及日本消費者創雙贏

▲黃偉哲市長特地前往宏新青果合作社，視察集貨包裝流程，同時為裝滿台南新鮮鳳梨、準備銷往日本通路的40呎貨櫃（15.6公噸）進行封櫃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲3月初率隊到日本九州拿下鳳梨鮮果訂單，近期已陸續出貨，黃偉哲市長24日特地前往宏新青果合作社視察集貨包裝流程，同時為裝滿台南新鮮鳳梨準備銷往日本通路的40呎貨櫃（15.6公噸）進行封櫃，日本永旺超市江口部長也特別來台出席記者會，立委郭國文及市議員陳秋宏、尤榮智等也前來關心。





黃偉哲首先感謝來自日本的朋友，為台灣農民及日本消費者創造雙贏，並表示這次鳳梨啟運到日本，打入非常強的永旺超市及零售系統，相當不容易。黃偉哲強調，鳳梨從田間採收之後，大概兩天內就要裝櫃外銷，經過1星期的船期抵達日本，過程的冷鏈非常重要。因此未來的合作要長長久久，品質就必須穩定。





日本永旺超市江口部長特別來台了解鳳梨的生產過程，黃偉哲市長也陪同到關廟看鳳梨的產地，並實際體驗現採鳳梨，還當場鮮吃，江口部長對鳳梨的品質讚不絕口，稱讚台南的鳳梨品質很高，在日本很有人氣。江口感謝台南過去對九州的幫助，為紀念兩地的情誼，也帶來一隻熊本熊送給黃偉哲市長。





農業局表示，目前正值台南鳳梨產季，貿易商訂單已紛紛湧入，前陣子市府積極與海外商社洽談，將台南優質農水產品及伴手禮行銷出去，已陸續傳來好消息，此次通路預計5月至少還會再出2櫃40呎鳳梨鮮果。





此外，上週另一家日本商社（自然屋物產株式會社）代表也親臨台南產區，品嚐台南鳳梨時也是讚不絕口，表示鳳梨入口即化鮮甜多汁，幾乎零纖維，實屬鳳梨界極品，口碑名不虛傳，並當場指定出貨（預計出1櫃）。





農業局近期除了針對鮮果以及加工產品陸續啟動外銷作業，並預計於群馬縣赤城山全日本最大「前橋赤城道の駅」上架販售台南農特產，相關作業目前正密切接洽中。南市府也將持續建立國外通路，為農民開闢更寬廣的外銷通路。