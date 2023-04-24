營養美味又平價　台南國小童來識「鱸魚」真面目

▲台南南大附小與七股國小，攜手台南大學USR，設計「來識鱸魚真面目」課程，橫跨台南與高雄兩地探究鱸魚產銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南南大附小與七股國小，攜手台南大學USR，設計「來識鱸魚真面目」課程，橫跨台南與高雄兩地探究鱸魚主題，從魚塭、生鮮量販，再到飼料工廠，學生笑稱上完一整天課程，好像跟著鱸魚從產地到大賣場「游」了一趟呢！

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台南大學教育學系教授歐陽誾表示，市售鱸魚種類琳瑯滿目，透過主題探究課程，讓學童從養殖到銷售認識鱸魚產業鏈，多位業師現身說法亦提升課程專業度。七股國小校長陳智揚提到，將水產飼料納入課程，是增進孩童學習動機的好點子。

大潤發台南店水產課長賴衞，介紹常見鱸魚的種類及產地，表示「每售出十尾鱸魚，就有八尾是金目鱸，既營養又平價」，並指導學生親自動手去鱗、去鰓、去內臟。南大附小學生江竑邑說，看到冰鮮區陳列七星鱸、金目鱸、銀花鱸，每一種鱸魚我都好想嚐嚐看呢！

茄萣協益飼料通過ISO 22000與HACCP國際驗證，廠長楊文福將工廠設計為七個關卡，讓學生進行原料採樣、操作飼料浮水性、顆粒及各種品管等實驗，高度自動化的廠房讓學童驚呼連連。南大附小指導老師陳怡均表示，一顆顆飼料藏著大學問，感謝協益飼料善盡企業責任敞開廠房供學童學習。

高雄彌陀傳承三代的養鱸世家許懷聰與葉芳夫婦，分享鱸魚養殖與管理，以及建立「鱸好家」品牌的甘苦談，並帶領學童體驗手拋網捕魚。七股國小學生蘇子琁說，一網撒下去一尾尾新鮮肥美的金目鱸就上岸了，老師說要帶回去加菜，我想跟同學一起挑戰糖醋魚料理。