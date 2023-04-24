台南65歲以上長者健保補助遲到12年半　盧崑福要求道歉

▲市長黃偉哲宣布，7月起補助65歲以上長者或55歲以上原住民健保費，盧崑福要求為長者健保補助遲到12年半道歉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南縣市合併後老人健保費補助一直落後其他五都，4月21日市長黃偉哲宣布，7月起在排富條件下補助65歲以上長者或55歲以上原住民健保費，約28萬多名市民不用另外申請每人每月最高可補助826元。

市議員盧崑福對於多年努力爭取老人健保補助，整整比其他直轄市晚了12年半感到氣憤，他抨擊執政黨府會在歌功頌德之餘，遲來的補助應該謙卑的先向市民道歉才對！

盧崑福表示，自從縣市合併當選直轄市議員開始，每每面對鄉親父老質疑合併後的福利為何比其他直轄市差？幾百元健保費也沒補助要每月伸手向小孩要錢，所以每年在議會每次質詢就向台南市政府要求，再怎辛苦也要排富的去補助這些弱勢長輩，終於整整12年半，最後台南市政府終於肯補助了。

盧崑福指出，台南市是綠到出汁最挺民進黨的直轄市，每次民進黨作不好就會喊出北票南補，升格直轄市後常聽到市民講這12年生活有變好嗎？還記得賴清德留給台南市民全台唯一追溯自2001年起老房連3年加徵房屋稅引來抗議，執政黨官員和護航議員們的嘴臉嗎？！如今貪官污吏橫行、丁點補助福利照顧斤斤計較、好大喜功爭功諉過百億預算亂花，這真的是市民要的政府和民代嗎？