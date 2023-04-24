金門男「蘭湖溺水」！地毯式搜索2天找到了　已成一具冰冷遺體

記者林名揚、戴若涵／金門報導

金門縣消防局23日上午接獲通報，金湖鎮蘭湖疑似有人溺水，立即出動各式車輛及人力，經2天的搜尋，終於在24日下午尋獲溺水男子，但人已成一具冰冷遺體，經家屬指認，溺者為日前被通報協尋的失蹤許姓男子，後續事宜將交由警局處理。

▲金門蘭湖溺水案，失蹤許姓男子找到了，但人已成一具冰冷遺體。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

消防局23日上午11時07分接獲警察局轉報，指稱疑似於蘭湖發生溺水案件，消防局指揮中心立即派遣轄區第二大隊出動各式車輛計8車2艇出勤，並由大隊長陳國瑋指揮所屬執行搜尋任務。

由於無明確目擊者指出落水位置，警消經兩天搜尋，並針對所掌握之情資進行綜合研判縮小搜索範圍，經2天累計動員職義消人次83員進行地毯式搜尋，終於在24日下午1時50分尋獲溺者，尋獲時溺者已呈明顯死亡跡象，後續遺體交由警方處置。

消防局第二大隊23日抵達現場後，先與金湖警察所員警針對救災情資進行蒐集及交換，接續以與警方以車巡及徒步方式環湖搜尋可能跡象，並搭配現場所遺留拖鞋等跡證，綜合研判可能人員落水位置為靠社福館側階梯位置，連續2日以霸王勾及船艇造浪等方式，加速救援時效。

救援行動於24日下午1時50分，於消防局所研判的落水位置前方約5至10公尺處尋獲落水民眾，隨後立即將遺體打撈上岸，並通知員警及家屬前來指認，經指認確認為日前失蹤通報協尋的許姓男子，後續事宜交由警局接續辦理。