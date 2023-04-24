陸船走私44公噸牛肚！全是疫區畜產品　馬祖海巡摸黑逮4人

記者林名揚、黃資真／連江報導

馬祖海巡本月22日晚間8時許於南竿海域查獲1艘大陸籍無名漁船，船內載有44公噸的牛肚，涉嫌走私畜產品，4名陸籍船員經偵訊後依懲治走私條例、動物傳染病防治條例及兩岸人民關係條例移送連江地方檢察署偵辦。

▲大陸籍船隻跨海走私44公噸牛肚。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



第十海巡隊說明，22日晚間8時許接獲第十一巡防區指揮部雷達通報，發現可疑目標進入南竿海域，前往查處後，在南竿津沙南面發現一艘陸籍無名鐵殼船，值勤人員穿戴防疫裝備，運用優勢警力登檢控制該船。

船上4名大陸船員體溫量測正常後發予口罩佩戴，經目視甲板上有大量不明貨物，疑為走私畜產品，遂將陸籍無名鐵殼船押返福澳港，進港後針對4名船員實施快篩，檢測均為陰性。

隔日於福澳港碼頭現場勘驗，查扣之走私畜產品總重約為44公噸，拆封檢視為牛肚，另以外包裝所標示產地研判，來源為巴西口蹄疫區及牛海綿狀腦病(狂牛症)疫區畜產品，由動植物防疫檢疫局基隆分局馬祖檢疫站清銷後採檢，並於24日發交連江縣產業發展處進行後續銷毀。

海巡署表示，本次查扣之陸船載有大量未經合格檢驗畜產品且疑似來自口蹄疫及狂牛症疫區，肉品如流入市面，除有害民眾身體健康外，恐將重創國內畜牧產業，對經濟發展造成影響，呼籲民眾若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線向海巡署通報，本署將立即派員處置。