華碩前經理遭控詐1.8億獲4次不起訴　含冤按鈴反控施崇棠誣告

記者黃宥寧／台北報導

成高層鬥爭犧牲品？華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平遭控，與泰昌全球物流負責人朱男、辛女夫妻倆共謀向公司稱在上海租用倉庫成立「專盤專區」可降低保費，藉此詐取華碩1億8201萬4008元。龔男刑事纏訟10年獲4次不起訴處分，過程心力交瘁，今（24）日龔在律師陪同下，赴士林地檢署按鈴申告，對董事長施崇棠、王志超等3人提誣告告訴。

▲華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平，從公司離職後，竟成公司高層鬥爭下的犧牲品無端纏訟10年 。（圖／記者黃宥寧攝）

全案起源於，龔男2002年至2013年間擔任華碩公司管理部經理，負責管理貨物航空運輸等，卻遭控與泰昌實際負責人朱男及名義董事長辛女共謀，從2008年8月起，稱在上海浦東機場租用「105號倉庫」成立專盤專區，集中保管華碩在上海的出口貨物，以降低保費之名，3人共詐得1億8201萬4008元，然而專區根本不存在。

不甘無辜受牽連的龔，今下午3點偕同廖芳萱律師到士林地檢署按鈴提告。龔受訪指出：「華碩公司內部鬥爭卻誣陷了一件不可能由我一名小經理可以做決定的案子，誣告了10年，歷經了4任檢察官明察秋毫下，獲4次不起訴處分」，但沒想到華碩還交付審判至法院，經法官公正調查裁定駁回還清白。

「我只是一名小小員工、老百姓」龔委屈說，華碩用龐大資源誣告10年，甚至找人做偽證並取代其位置，飽受屈辱，甚至工作受很大影響，如今得清白，決定按鈴對華碩董事長等人提誣告告訴。

▲華碩董事長施崇棠遭前員工提誣告告訴。（資料圖／翻攝華碩直播）

龔向記者說，2013年為想專心照顧癌妻及年幼孩子，故向公司提離職，隨後竟被提告自己完全不知情的案子，就此纏訟；而這10年前後出庭逾20次，找新工作都因該案碰壁，得靠親戚金援。他也說，原在華碩年薪有200萬元左右，面臨多重打擊，宛如小蝦咪對抗大鯨魚，更嘆口氣說「不是當事人無法感受」。