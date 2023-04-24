　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

華碩前經理遭控詐1.8億獲4次不起訴　含冤按鈴反控施崇棠誣告

記者黃宥寧／台北報導

成高層鬥爭犧牲品？華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平遭控，與泰昌全球物流負責人朱男、辛女夫妻倆共謀向公司稱在上海租用倉庫成立「專盤專區」可降低保費，藉此詐取華碩1億8201萬4008元。龔男刑事纏訟10年獲4次不起訴處分，過程心力交瘁，今（24）日龔在律師陪同下，赴士林地檢署按鈴申告，對董事長施崇棠、王志超等3人提誣告告訴。

▲▼華碩遭運籌管理部經理聯手外人訛詐1.8億 求償逆轉勝 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平，從公司離職後，竟成公司高層鬥爭下的犧牲品無端纏訟10年 。（圖／記者黃宥寧攝）

全案起源於，龔男2002年至2013年間擔任華碩公司管理部經理，負責管理貨物航空運輸等，卻遭控與泰昌實際負責人朱男及名義董事長辛女共謀，從2008年8月起，稱在上海浦東機場租用「105號倉庫」成立專盤專區，集中保管華碩在上海的出口貨物，以降低保費之名，3人共詐得1億8201萬4008元，然而專區根本不存在。

不甘無辜受牽連的龔，今下午3點偕同廖芳萱律師到士林地檢署按鈴提告。龔受訪指出：「華碩公司內部鬥爭卻誣陷了一件不可能由我一名小經理可以做決定的案子，誣告了10年，歷經了4任檢察官明察秋毫下，獲4次不起訴處分」，但沒想到華碩還交付審判至法院，經法官公正調查裁定駁回還清白。

「我只是一名小小員工、老百姓」龔委屈說，華碩用龐大資源誣告10年，甚至找人做偽證並取代其位置，飽受屈辱，甚至工作受很大影響，如今得清白，決定按鈴對華碩董事長等人提誣告告訴。

▲華碩董事長施崇棠。（圖／翻攝華碩直播）

▲華碩董事長施崇棠遭前員工提誣告告訴。（資料圖／翻攝華碩直播）

龔向記者說，2013年為想專心照顧癌妻及年幼孩子，故向公司提離職，隨後竟被提告自己完全不知情的案子，就此纏訟；而這10年前後出庭逾20次，找新工作都因該案碰壁，得靠親戚金援。他也說，原在華碩年薪有200萬元左右，面臨多重打擊，宛如小蝦咪對抗大鯨魚，更嘆口氣說「不是當事人無法感受」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
文彬逝世親妹首發聲！　手寫信曝光粉絲看哭
快訊／新冠要降級了！指揮中心明召開記者會說明
明中南部有大雨！入夜雨彈轟半個台灣
快訊／國防部公布「中共航母山東號」空拍照　距鵝鑾鼻120浬
太扯！三寶女騎士衝平交道「攔停太魯閣」　最重罰9萬+吊照
快訊／嘉義3死慘劇解剖結果曝　一刀割喉奪兒命...父墜樓斷頸
出現4公里「牡蠣海岸」！　保鮮期有限快來撿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「詭異沉澱物」蘋菓西打全下架！金門回收825瓶　偷賣最重罰300萬

陸船走私44公噸牛肚！全是疫區畜產品　馬祖海巡摸黑逮4人

快訊／台中慈濟醫院接駁車撞爛白車　挨撞男受困直送慈濟搶救

路上千元鈔飛舞！台南好心女撿4萬3送警局　失主開心請吃蛋塔

金門男「蘭湖溺水」！地毯式搜索2天找到了　已成一具冰冷遺體

華碩前經理遭控詐1.8億獲4次不起訴　含冤按鈴反控施崇棠誣告

太扯！三寶婦機車衝平交道「攔停太魯閣號」　最重罰9萬+吊照

快訊／嘉義3死慘劇解剖結果曝　一刀割喉奪兒命...父墜樓斷頸亡

搭公車遇鄰座男打手槍！她崩潰提告　律師竟嗆：噁心還看10分鐘

快訊／台南農用搬運車翻覆壓住駕駛　消防人員搶救送醫

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

「詭異沉澱物」蘋菓西打全下架！金門回收825瓶　偷賣最重罰300萬

陸船走私44公噸牛肚！全是疫區畜產品　馬祖海巡摸黑逮4人

快訊／台中慈濟醫院接駁車撞爛白車　挨撞男受困直送慈濟搶救

路上千元鈔飛舞！台南好心女撿4萬3送警局　失主開心請吃蛋塔

金門男「蘭湖溺水」！地毯式搜索2天找到了　已成一具冰冷遺體

華碩前經理遭控詐1.8億獲4次不起訴　含冤按鈴反控施崇棠誣告

太扯！三寶婦機車衝平交道「攔停太魯閣號」　最重罰9萬+吊照

快訊／嘉義3死慘劇解剖結果曝　一刀割喉奪兒命...父墜樓斷頸亡

搭公車遇鄰座男打手槍！她崩潰提告　律師竟嗆：噁心還看10分鐘

快訊／台南農用搬運車翻覆壓住駕駛　消防人員搶救送醫

李多慧5月1日來台！完整班表公布　要配上「勝利妖精」封號

落選從「0」出發　李超升一軍好開心「在房間小碎步」

癌末「含淚送養24貓」剩一隻找家　媽收滿滿關心感動：謝謝大家

母親節蛋糕戰！85度C、台中福華搶推造型蛋糕　長榮買1捐1做公益

開車「誤綁架」鹿寶寶　趕緊送回發現地才發現媽媽等好久了

「福壽100%純芥花油」出包！驗出「反式脂肪」標示不實

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

6連霸議員送近萬顆雞蛋！結頭菜、白米一併給　領取條件看這裡

文秀雅痛失文彬首發聲！　「連哥哥的份努力活下去」承諾：不會再哭了

快訊／新冠要降級了！指揮中心明下午4點召開記者會說明

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

社會熱門新聞

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

八大女遭潑熱湯　T妹曝暴力討債SOP

1年半走3個…夫肝癌逝世「兒女車禍亡」！彰化媽淚崩

獨／美食街阿嬤員工遭推倒！老闆暴怒原因曝　櫃位停業中

快訊／機車騎上國道！　半小時走8公里

救護車翻落田間！癌末男送醫不治

即／西門町國賓影城旁暗夜火警　

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

美食街老闆推倒員工！竟是子對母動粗

新店2少女身體慘白亡　高大成曝關鍵

2度開毒趴害死2少女　冷血金毛男遭壓地上銬　

更多熱門

相關新聞

陸船摸黑走私44公噸牛肚！全是疫區畜產品

陸船摸黑走私44公噸牛肚！全是疫區畜產品

馬祖海巡本月22日晚間8時許於南竿海域查獲1艘大陸籍無名漁船，船內載有44公噸的牛肚，涉嫌走私畜產品，4名陸籍船員經偵訊後依懲治走私條例、動物傳染病防治條例及兩岸人民關係條例移送連江地方檢察署偵辦。

即／慈濟醫院接駁車撞爛白車！挨撞男送慈濟治療

即／慈濟醫院接駁車撞爛白車！挨撞男送慈濟治療

金門男「蘭湖溺水」！地毯式搜索2天找到了

金門男「蘭湖溺水」！地毯式搜索2天找到了

阿嬤領30萬不說用途！警狂勸：詐騙啦

阿嬤領30萬不說用途！警狂勸：詐騙啦

陸漁船走私漁獲！海巡特勤包夾吼停船

陸漁船走私漁獲！海巡特勤包夾吼停船

關鍵字：

士林地檢署士林華碩誣告不起訴施崇棠影音

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面