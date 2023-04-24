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1單品超有氣質！男友卻嫌「好像阿嬤」不准買　網點頭：很難挑

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少女生喜歡甜美風格，會選擇有花朵元素的衣服，希望能夠增加氣質。一名女網友就說，最近愛上碎花裙，在網路上也看到好幾件心儀的洋裝，不過男友卻嫌棄「很像阿嬤」，堅決不同意她下單，讓她忍不住好奇，究竟是男生和女生的想法不同，還是看起來真的比較老氣？文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，最近喜歡上碎花裙，看到路上女孩穿起來很有氣質，在網路上也有找到幾套不錯的洋裝，以她163公分的身高穿起來也很剛好。未料男友看到後卻非常嫌棄，覺得看起來很像阿嬤，不同意她買下那些碎花洋裝。她聽到後十分無奈，認為那些洋裝明明很漂亮，穿起來也很像氣質女神，不禁想問「是不是女生和男生的想法就是有差異？碎花裙真的很像阿嬤嗎？」

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文章曝光後，網友紛紛留言表示「我覺得看臉跟身形，有些人穿看起來超有氣質，有些人穿看起來很老，但不是說她醜，可能就是不適合而已」、「我也很喜歡碎花裙，覺得穿搭自己喜歡比較重要」、「我覺得是男生眼光不同的問題，同一件碎花洋裝我穿男友說很好看很日系；男生朋友說像阿嬤風格」、「男生真的看不懂碎花裙，你自己穿得開心就好」、「不要管男生喜不喜歡啦！我是碎花裙愛好者，自己穿得開心就好」。

▲▼朴敏英。（圖／翻攝自instagram／rachel_mypark）

▼▲不少人認為好看的碎花裙很難挑。（圖／翻攝自instagram／rachel_mypark）

▲▼朴敏英。（圖／翻攝自instagram／rachel_mypark）

也有人認為，其實適合的碎花裙很難挑，「現在有些碎花裙的設計其實都很不錯，像你挑的都挺好的，或許你從你選的這兩件買一件下來穿給男友看看，他會改觀」、「花紋設計得好就不會翻車」、「除了氣質跟花紋，配件也很重要…有的穿起來很母湯」、「碎花也要挑款式」、「要看版型和花色，有些看起來是比較過熟一點」、「要看選花的功力」、「挑花色很重要！但自己喜歡更重要」、「前陣子也很喜歡穿碎花裙，其實挑對款式是不會顯老的」，還有網友建議「碎花會不會阿嬤、要看適不適合自己，買之前都先試穿比較準」。

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