假日一天激戰3次！凌晨也被男友挖醒愛愛　妹子崩潰：已經沒反應

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

親密互動可以替情侶的感情增溫，但如果頻率次數無法協調，也可能成為分手導火線。一名女網友抱怨，男友性慾很強，每次聊天內容都和性有關，且只要雙方見面，對方就會瘋狂要求愛愛，不僅假日一天要做3次，甚至對方偶爾會在凌晨把她挖起來再次激戰，次數頻繁到讓她崩潰。

原PO在Dcard發文表示，交往之後才發現男友性慾驚人，因為2人住很近，幾乎每天都會見面，對方只要一到她家就會開始想愛愛，甚至一周有3天她會在凌晨被挖起床，「我想睡到不行，做的時候我真的完全沒反應，只想睡」。到了假日更誇張，對方幾乎24小時黏緊緊，「假日一到我真的很害怕，早上醒來要做一次，晚上洗澡又做一次，睡前做一次」。

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原PO透露，平時聊天內容，男友也有超過一半的話題都和性有關，讓她從喜歡到討厭。面對這樣的情形，她曾生氣要求男方收斂一點，且講過好幾次了，可是對方都以為是在欲擒故縱，還會開玩笑說「因為寶貝太可愛，害我一直想要」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

原PO表示，其實撇除太色的問題，男友是非常貼心的人，平時都放心讓她和朋友出去玩，等到飯局結束後再來接送，去吃海鮮也會幫忙剝蝦、挑魚刺。起初她真的覺得很幸福，可是現在實在太過誇張，2人為了此事吵過很多次，男友卻都以撒嬌帶過，讓她不知道該怎麼辦，有點猶豫想分手。

不少人看到後紛紛表示，「我覺得問題不是色不色欸，而是妳已經說不喜歡了，他卻不尊重妳，代表人品不太行」、「性觀不合～不用勉強，有的夫妻有這問題也是離婚，何況是情侶」、「性方面不合就果斷分手吧～婚後就是一大煎熬」、「不喜歡就分開啊，妳又沒有義務一定要跟他在一起」，也有人勸「覺得要認真坐下來好好談，目前不至於分手，一直沒改善再分」。