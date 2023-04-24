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大力阿嬤再現西門町！她家設「禁停區」5連推倒機車嗆：可以告我

▲▼大力阿嬤再現西門町！她家設「禁停區」5連推倒機車嗆：可以告我。（圖／爆料公社）

▲大力阿嬤再現西門町！她家設「禁停區」有機車就推倒。（圖／爆料公社，下同）

記者許力方／台北報導

台北市有民眾爆料，在萬華西門町巷弄內目擊，有一位白髮阿嬤行動不便，卻耗盡力氣也要弄倒停放巷子的2輛機車，被全程錄影下來，他指控大力阿嬤是慣犯，而且被勸阻還會反嗆「可以告我」。原來阿嬤早就因住屋糾紛多次鬧上新聞版面，鄰居也指控，阿嬤還會潑灑異物、砸瓶罐等。

目擊民眾21日透過「爆料公社」發文，公開了機車被推倒的現場照片和一段1分多鐘的影片，指控西門町漢口街二段附近巷弄，這名「白髮阿嬤」是慣犯，常常來弄倒別人的機車，只要有機車停放就會被放倒，「阿嬤真的很惡劣」，即使他曾多次幫忙牽走機車、勸阻阿嬤，還會被阿嬤反嗆「可以去告我」，他才錄影存證、交給車主。

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影片中，阿嬤頭戴粉紅色帽子，彎著腰、步履蹣跚地靠近機車，第一輛從側邊車頭使勁推，連推了4次都只讓車子偏移，最後一次，阿嬤一手抓握把、一手推左邊車身，一個勁道終於把機車放倒。緊接著，阿嬤頭也不回往第二輛機車前進，試了一次沒用，第三次又把機車給推倒。這時目擊民眾朝她大喊「阿嬤，我都錄到了！」

▲▼大力阿嬤再現西門町！她家設「禁停區」5連推倒機車嗆：可以告我。（圖／爆料公社）

▲▼大力阿嬤再現西門町！她家設「禁停區」5連推倒機車嗆：可以告我。（圖／爆料公社）

文章引發超過7000多人按讚，網友熱烈留言，開玩笑說「天天重訓的阿嬤」、「傻眼，魔法阿嬤」、「注意看，這阿嬤太狠了」、「阿嬤的復仇」、「進擊的阿嬤」、「阿嬤力氣比我大」也有不少人好奇「誰家的阿嬤」、「阿嬤都走不好了，怎麼不怕自己跌倒」「警察管不了嗎」、「搞不好是私人土地」。

根據了解，附近鄰居都知道這名翁姓阿嬤，高齡已85歲，就住在案發地點2、3樓，自己當起房東，將1樓租給禮品店收租，聲稱該處是私人土地，在附近用鐵欄杆、張貼告示，並把通道圍住，以多種方式畫設「禁止停車」區，鄰居都拿她沒轍，罵過阿嬤還是勸不聽，又不想計較提告花錢。

事實上，去年警方也曾獲報，阿嬤潑灑穢物、髒水，或是從高處開窗戶，把瓶罐、垃圾往下砸車，也不是第一次把機車推倒，多次聲稱「這裡是她的土地」。

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