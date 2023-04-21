17歲孫學壞當槍手掃射當鋪被收容　阿嬤氣炸切割：我不認識他

記者戴上容、黃資真／新北報導

新北市一名17歲劉姓少年，昨20日持改造步槍前往土城四川路一處當鋪，44秒內連開51槍，今天新北地院開庭後裁定收容，稍早阿嬤也到現場聽庭，面對媒體詢問，她不悅表示「我不認識他！」匆匆騎車離去。

▲劉姓少年的阿嬤。（圖／記者戴上容翻攝）



回顧此案，20日早上8時許，17歲劉姓少年持槍前往新北市土城區一間當鋪掃射51槍，搭計程車前往板橋分局大觀派出所投案，訊後被依槍砲彈藥管制條例、少年事件處理法，在晚間8點多移送新北地院少年法庭，稍早新北地院裁定收容。

不過，少年阿嬤被媒體直擊前往法院聽庭，面對媒體詢問少年問題，她起初不願回答，後來才憤怒表示「我根本不認識他！」撇清與孫子的關係，之後騎車離去。

▲劉姓少年獲得阿嬤送的公寓，卻走錯路當上槍手。（圖／翻攝自記者爆料網）



而劉姓少年背景也被起底，據了解，劉少父親常進出監獄，他從小由阿嬤隔代教養照顧。阿嬤感嘆，劉少從小就常讓她擔心，但沒想到會壞到去開槍。由於阿嬤心疼劉男無依靠，擔心他以後沒成就，竟將自己2006年在中和南勢角購買的一處4樓含頂樓加蓋公寓，過戶給劉少收租，如今公寓市價已從當年的300萬元漲至千萬元，讓劉姓少年年僅17歲，就坐擁千萬房產。