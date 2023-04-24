　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中女兒請假「偷帶男友回家」　媽求助！一票急勸：不要罵她

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲讀高中的女兒把男友帶回家。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

女兒帶男友回家，該怎麼溝通？一名女網友發文表示，還在讀高中的女兒日前請假回家休息，怎料卻趁家裡沒人帶男友回去，讓她不知道該怎麼處理才好？貼文引發討論，不少網友留言表示，「你要告訴她正確的觀念啊，她就是知道你會生氣才偷偷帶回家」、「我就是那種不管做什麼事，只要我媽不開心，就會被罵的孩子，最後我選擇什麼都不說」。

女網友在Dcard上，以「女兒竟然帶男友回家」為題發文，提到女兒目前讀高中，日前說身體不舒服請假回家休息，怎料實際上卻是趁著家裡沒人，把男友帶回家。原PO說她回家時，女兒的男友已經離開，她當下真的很想開罵，但又忍住發飆的心情不揭穿，大家遇到這種情形會怎麼處理？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友熱心建議，「想帶朋友回來沒有關係，但要分析利害關係，然後有沒有發生關係則是性教育溝通即可，不然你這樣飆他們，下次就不回家去旅館了」、「直接跟女兒說你所看到的，並且不加批判的陳述事實，再給一些客觀的建議，這樣才不會把女兒越推越遠」、「我覺得沒必要罵欸，如果要幹嘛在哪都管不住，應該以後聊天之中笑笑的暗示套子很重要，讓她知道無套會造成的問題即可」。

另也有些網友以「兒女」的角度回應，「拜託千萬不要飆她，這只會讓說謊的習慣越演越烈而已，我本人就很習慣跟我家人說謊，因為我就怕被罵嘛」、「我也不敢帶男友或者跟爸媽說我交男友了耶，你應該先想想為什麼女兒交男友了不告知你？帶男友回家不想跟你說，只想偷偷來？你只想到發飆而已，你有先思考女兒為什麼不信任你嗎」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
誰來對決王世堅？　蔡正元點名藍營「這人」肯定贏
LIVE／徐巧芯新戰場展開！　親解如何贏了費鴻泰
小小彬沒考上台藝大！　將出國進修
3所國小確定掰了！　40校新生只有個位數
Golf GTI台南174線過彎失控　直撞路邊廟宇...石柱
陸劇女神道歉！　脫口「小母狗」失言訪問被挖出
獨／美食街阿嬤員工遭推倒！「老闆暴怒原因」曝光　櫃位停業中
快訊／基隆民宅大火　2樓驚見「1具女性遺體」
「美版IKEA」宣布破產！　480家店全關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

特教法修法刪「生活」服務　朝野立委批：剝奪重症生受教權

高雄3所國小「全校不足40生」確定掰了！　40校新生只有個位數

賣火柴的小女孩沒死⋯還靠火柴致富！翻轉版童話被讚：一口氣讀完

高雄巨蛋商圈停電9hrs！店家損失抱怨連連　陳其邁喊話台電

娶越南新娘卻悲劇「半年70萬沒了」　台男揭殘酷內幕心碎！

高中女兒請假「偷帶男友回家」　媽求助！一票急勸：不要罵她

士林夜市雞排一堆人排　他秒笑盤子！價格曝網驚：算不貴了

超危險！婦人騎機車闖平交道「卡住」　太魯閣司機暴怒罵人

南投哥「超速被喀嚓」氣炸報仇！測速照相機竟笑了　畫面驚呆網

特教法修法！各校不得拒絕身障生入學　家長可提申訴

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

告五人雲安當秋興面喊「志琳哥」　邀嘉賓...動力火車：你們請不起XD

特教法修法刪「生活」服務　朝野立委批：剝奪重症生受教權

高雄3所國小「全校不足40生」確定掰了！　40校新生只有個位數

賣火柴的小女孩沒死⋯還靠火柴致富！翻轉版童話被讚：一口氣讀完

高雄巨蛋商圈停電9hrs！店家損失抱怨連連　陳其邁喊話台電

娶越南新娘卻悲劇「半年70萬沒了」　台男揭殘酷內幕心碎！

高中女兒請假「偷帶男友回家」　媽求助！一票急勸：不要罵她

士林夜市雞排一堆人排　他秒笑盤子！價格曝網驚：算不貴了

超危險！婦人騎機車闖平交道「卡住」　太魯閣司機暴怒罵人

南投哥「超速被喀嚓」氣炸報仇！測速照相機竟笑了　畫面驚呆網

特教法修法！各校不得拒絕身障生入學　家長可提申訴

32歲薔薔曝隱疾！　「囤10年藥量」每天都要吃：想加強效果

國民黨2024能贏賴清德？　學者分析侯友宜反攻「2時間點」

特教法修法刪「生活」服務　朝野立委批：剝奪重症生受教權

無薪假人數增1360人　竹科半導體封測廠首見224人減班2個月

李彩演爆「第五度挑戰選秀」！　太妍接下《QUEENDOM PUZZLE》主持棒

按摩師拿國中女友裸照炫耀　逼男同學拍脫衣道歉片！下場出爐

2隻阿金洗澡超委屈！頭靠頭討拍取暖：你也被你媽抓來～

纏上「往生被」王上菲傻誤認封鎖線　邱昊奇躺棺材被活埋當往生者

夜觀生態＋星海之美！東管處夜探三仙台　10人成團每晚出發

內餡夾了軟Q麻糬、濃郁花生醬！　超夯「福源花生雪糕」超商就有

生活熱門新聞

水氣突襲！今有雨下波降8℃　連假天氣出爐

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

忘帶悠遊卡！她意外發現「北捷隱藏服務」

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

庭院地板躺「絕美小綠葉」　網驚：快通報

大力阿嬤再現西門町！禁停區推倒機車

點外送給女友卻是「她哥收的」！男客回1句綠炸

王婉諭淚訴思念：小燈泡11歲生日快樂

濕冷降溫一口氣回1字頭　下周快速變天

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

台南四草出現4公里「牡蠣海岸」　蚵民心淌血

白天驟降6度　半個台灣一片藍濕透

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

大片雲系通過！北部放晴時間曝

更多熱門

相關新聞

美食街老闆推倒員工！竟是子對母動粗

美食街老闆推倒員工！竟是子對母動粗

一名網友22日到西門町某百貨公司美食街用餐，發現一間店面的老闆朝著阿嬤級員工不斷飆罵，甚至動手推倒對方，還嗆附近路人「干你屁事，我是她老闆」，行為引起眾怒。事後經過調查，沒想到動手的男子竟是老婦的兒子，衝動行為令人感到不可思議。

能接受另一半看啦啦隊嗎？女網友答案很誠實

能接受另一半看啦啦隊嗎？女網友答案很誠實

尾牙沒幫夾菜！前輩火了「新人應該服務」

尾牙沒幫夾菜！前輩火了「新人應該服務」

準備提離職！同事「1句話」讓她超崩潰

準備提離職！同事「1句話」讓她超崩潰

假日一天激戰3次！凌晨也被挖醒愛愛　妹子崩潰

假日一天激戰3次！凌晨也被挖醒愛愛　妹子崩潰

關鍵字：

高中女兒媽媽男友Dcard

讀者迴響

熱門新聞

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

八大女遭潑熱湯　T妹曝暴力討債SOP

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝

水氣突襲！今有雨下波降8℃　連假天氣出爐

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面