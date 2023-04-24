高中女兒請假「偷帶男友回家」　媽求助！一票急勸：不要罵她

▲讀高中的女兒把男友帶回家。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

女兒帶男友回家，該怎麼溝通？一名女網友發文表示，還在讀高中的女兒日前請假回家休息，怎料卻趁家裡沒人帶男友回去，讓她不知道該怎麼處理才好？貼文引發討論，不少網友留言表示，「你要告訴她正確的觀念啊，她就是知道你會生氣才偷偷帶回家」、「我就是那種不管做什麼事，只要我媽不開心，就會被罵的孩子，最後我選擇什麼都不說」。

女網友在Dcard上，以「女兒竟然帶男友回家」為題發文，提到女兒目前讀高中，日前說身體不舒服請假回家休息，怎料實際上卻是趁著家裡沒人，把男友帶回家。原PO說她回家時，女兒的男友已經離開，她當下真的很想開罵，但又忍住發飆的心情不揭穿，大家遇到這種情形會怎麼處理？

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貼文曝光後，底下網友熱心建議，「想帶朋友回來沒有關係，但要分析利害關係，然後有沒有發生關係則是性教育溝通即可，不然你這樣飆他們，下次就不回家去旅館了」、「直接跟女兒說你所看到的，並且不加批判的陳述事實，再給一些客觀的建議，這樣才不會把女兒越推越遠」、「我覺得沒必要罵欸，如果要幹嘛在哪都管不住，應該以後聊天之中笑笑的暗示套子很重要，讓她知道無套會造成的問題即可」。

另也有些網友以「兒女」的角度回應，「拜託千萬不要飆她，這只會讓說謊的習慣越演越烈而已，我本人就很習慣跟我家人說謊，因為我就怕被罵嘛」、「我也不敢帶男友或者跟爸媽說我交男友了耶，你應該先想想為什麼女兒交男友了不告知你？帶男友回家不想跟你說，只想偷偷來？你只想到發飆而已，你有先思考女兒為什麼不信任你嗎」。