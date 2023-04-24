國民黨立委初選新戰場！　游淑慧攻李彥秀上回落選3敗因

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委初選芯費大戰落幕，但港湖區的立委提名又將掀新戰場，國民黨台北市議員游淑慧及李彥秀都有意爭取代表參選。游淑慧24日展開攻勢，指當初李彥秀擔任該區立委擁4大優勢，最終卻因3個原因敗給民進黨的高嘉瑜，她希望這次能替國民黨贏回這一席。

游淑慧說，2020年，內湖南港藍軍本來有絕對的優勢，首先，當時國民黨市議員席次5席，民進黨議員席次3席，港湖議員席次藍營過半；第二，從蔡正元到李彥秀，傳承不中斷，港湖立委始終由國民黨擔任，服務被地方肯定；第三，李彥秀當時為現任立委，擁有媒體關注的國會舞台可以揮灑表現；第四，李彥秀為南港在地政治世家，兩代五十餘年的經營，她本人更從90年代就出道擔任港湖民代；反觀高嘉瑜2010年才當選港湖市議員，論組織綿密度顯然輸了一截。但在四大優勢下，國民黨仍失去了這一席。

游淑慧認為，港湖敗選有三因，包括陸戰不及空戰、防守難防攻擊、保守不敵靈活，而對照如今徐巧芯勝選三式，可以知道這是過去國民黨共同的問題。

游淑慧指出，在2020選戰過程中，她擔任輔選角色，即多次建議，對高嘉瑜要主動且加強檢驗火力，檢驗其對市府業務關說案，檢驗其炒作奇幻漂流木、導致內湖分局長被冤枉拔官……這都是選戰的基本攻防，遺憾的是，最後仍因保守選舉戰略，而讓高嘉瑜在藍營優勢選區，首次參選立法委員便以全市最高票當選 ，這一席輸的可惜。

游淑慧表示，經過四年的努力，國民黨在港湖的根更扎實了，也重新取回台北市的執政權，加上面對綠營的分裂，這次沒有再輸的理由，她這次初選的目標也只有一個，就是挑戰高嘉瑜，贏回港湖這一席。