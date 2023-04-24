國民黨2024能贏賴清德？　學者分析侯友宜反攻「2時間點」

▲新北市長侯友宜為藍營2024總統候選人呼聲最高的人選之一。（圖／記者莊喬迪攝）

記者江采蓁／綜合報導

各陣營皆積極布局2024總統大選，相較於民進黨已定一尊，國民黨人選懸而未決，不少支持者都十分著急。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳23日就在臉書分析，藍聲呼聲最高的新北市長侯友宜有兩個反攻的時間點，第一個時間點是確定徵召人選，第二個時間點是選戰後期的藍綠對決態勢。

鈕則勳指出，民進黨候選人、副總統賴清德已經定於一尊，所以綠軍選票，不論是深綠、中綠、淺綠選票已然鞏固；藍軍的情況較為複雜，目前深藍挺鴻海創辦人郭台銘的態勢較明顯，畢竟他們會有人認為侯友宜不夠藍。他認為，所以侯友宜得等待的「第一個時間點」，就是黨中央確定徵召，這樣深藍挺郭的選票才能慢慢歸隊，當然這也得侯拿出足以號召深藍歸隊的人、政策或動作，力道才會強！

至於「第二個時間點」，鈕則勳表示，就是選戰後期的藍綠對決態勢，畢竟只有在明顯的藍綠對決態勢之下，原來挺民眾黨主席柯文哲的中間或是淺藍選民，才有「挺侯」的可能性。但他強調，前提條件是，侯友宜的後期主軸一定得是足以號召選民，一定得擋住賴清德當選的充分理由，如類似「戰爭或和平」的選擇，才能有驅動的力道，但這張牌的使用分寸得拿捏適當，才不會被綠軍反操作。

此外，鈕則勳提到，若是原來挺柯的這些選民覺得對不住柯的話，「分裂投票」的傾向就會非常明顯，「亦即總統投侯，不分區政黨票投柯文哲的民眾黨」，如此一來國會的局面或生態就會非常微妙，綠軍的基本盤仍然穩固，但藍白之間會有選票的流動，民眾黨便有直接牽制國民黨席次擴張的可能，反而民進黨單獨過半的可能機會拉高。

鈕則勳指出，所以對國民黨及侯友宜來說，如何藉由侯友宜的本土性強、較能夠南部拓票的這個優勢，多爭取一些淺綠的選票，也力圖南部國民黨的重點立委候選人勝出，便為當務之急。