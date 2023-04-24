爆民進黨前議長「放款數十億給親友」　王鴻薇：合庫成自家金庫

▲合庫AMC董事長蔡見興上任董事長後。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（24）日召開記者會踢爆，前民進黨高雄市議長，現任合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興，把公股銀行變成自家金庫。蔡任命自己兒子、外甥、親信子女到合庫AMC與合庫相關企業任職，甚至還放款數十億給前家族企業親友，變相在掏空公司，「綠營政治家族寄生公營事業，公股銀行成為綠營禁臠！」

王鴻薇指出，前年12月合庫AMC修改內部的受理都市更新及危老重建代墊各項款業務辦法，把應該要核准才能放款的適用範圍，修改成只要直轄縣市主管機關公告劃定之都是更新地區，就可以放款，沒申請都市更新的土地，只要被市府畫定為都更，就可申請代墊款。申請都市更新計畫就算沒核定，也可以拿到全額款項，大開放款方便之門。

王鴻薇說，許立經璽橋建設案是在合庫AMC修改代墊放款辦法後四個月，拿著與友聯倉儲的土地購買契約，申請都更代墊款19億元。但風險評估報告中，還款來源說明，是買來土地再租給友聯倉儲收租金，以及賣掉部分土地方式還款，根本沒有執行都市更新。合庫AMC撥款迅速，111年4月申請，同年6月全額撥款完畢，彷彿就是為璽橋建設量身打造。

針對另一案高雄莊姓地方人士代墊款案，王鴻薇指出，莊男有妨礙自由等前科案底，屬於爭議人物，合庫AMC在110年8月通過莊申請代墊放款將近12億，放款後111年2月，莊男又以連泰租賃公司名義，購買合庫AMC名下台北市民權東路三段4號10樓辦公室，莊男公司開幕時，邀請蔡見興、民進黨立委陳亭妃及數位部官員出席，和民進黨政商關係匪淺。

王鴻薇表示，蔡見興是在賴清德擔任行政院長時代，進入合庫AMC，當時任命是政治酬庸；且蔡見興擔任過立委林岱樺競選幹部，女兒蔡佳庭去年參選高雄市議員初選，林岱樺、陳亭妃、林佳龍都有幫忙站台，是根正苗直的民進黨正國會系統。而蔡當時被任命董事長時，就被爆出無金融相關背景又超過年齡，卻獲行政院專案核准，是不折不扣的酬庸。

王鴻薇更揭露，合庫AMC對高雄汽車客運股份有限公司案，總計代墊款已撥款將近13億多，而李宜芳的堂哥，剛好就是高雄汽車客運的副董李宗熹，「合庫AMC的放款竟然變成堂妹貸放給堂哥的公司，這是哪門子風險管理，民進黨執政就放任這些民進黨地方政治家族堂而皇之的搬錢嗎？」

王鴻薇指出，蔡見興任內又修改公司內規，大幅放寬貸款資格，而使得璽橋建設分別在根本沒有送都更申請以及都更沒有被核定之下就取得合庫AMC前後共19億現金，而璽橋建設的負責人許立經又與陳亭妃關係密切，經常參與大小活動，確實和綠營政商關係匪淺。

▲▼國民黨立委王鴻薇上午舉行「公股銀行變家族金庫？揭露合庫amc董事長蔡見興」記者會，爆料合庫AMC蔡見興上任董事長後，開始承做都市更新及危老代墊款業務，竟修改業務內部規定渉嫌放水。（圖／王鴻薇辦公室提供）